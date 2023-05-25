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Экономика ,  
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Fitch отправило рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения

Fitch отправило рейтинг США на пересмотр с возможным понижением из-за ситуации с госдолгом
Fitch ожидает, что вопрос по госдолгу решится до наступления дедлайна, но видит усиливающиеся риски того, что лимит по нему не будет своевременно повышен, отметили в агентстве. Йеллен говорила, что крайний срок — это начало июня
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Международное рейтинговое агентство Fitch отправило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США AAA в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с «негативным» прогнозом на фоне затягивания переговоров по вопросу лимита госдолга страны. Об этом сообщается на сайте Fitch.

Попадание на пересмотр с негативным прогнозом «отражает возросшую политическую ангажированность», которая мешает сторонам «достичь соглашения о повышении или приостановке действия потолка госдолга США, в то время как крайний срок для принятия этого решения приближается», отметили в рейтинговом агентстве.

«Fitch по-прежнему ожидает, что вопрос решится до наступления дедлайна. Тем не менее мы видим усиливающиеся риски того, что потолок госдолга не будет своевременно повышен, и, соответственно, что США могут начать пропускать платежи по некоторым своим обязательствам», — говорится в сообщении.

И то, что власти США «балансируют на грани и не способны по существу решить среднесрочные бюджетные проблемы, которые будут способствовать росту бюджетного дефицита и долговой нагрузки», сигнализирует о рисках для кредитоспособности страны, добавили в Fitch.

В январе США достигли лимита национального долга в размере $31,4 трлн — это предельный уровень, допустимый законом. Теперь лимит должен быть повышен, иначе страну ждет технический дефолт. Если власти не решат вопрос, то средства для оплаты по счетам у страны могут закончиться уже к началу июня, отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

Конгресс и Белый дом ведут переговоры насчет решения вопроса с потолком долга. Республиканцы, которые контролируют палату представителей, предлагают повысить лимит госдолга в обмен на сокращение бюджетных расходов. Президент США Джо Байден и демократы настаивают на повышении лимита без каких-либо условий. Договориться им пока не удалось.

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Теги
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Fitch Рейтинг США госдолг

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