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Власти предложили доплачивать работодателям за наем беженцев

Минтруд предлагает расширить программу субсидирования найма на беженцев и сокращенных из-за кризиса россиян. По его оценкам, программа может затронуть 15 тыс. беженцев и 60 тыс. из 1,2 млн находящихся под риском увольнения
Фото: DumItru Doru / EPA / ТАСС
Фото: DumItru Doru / EPA / ТАСС

Для предупреждения роста безработицы в условиях внешнего санкционного давления необходимо расширить перечень граждан, при найме которых работодатели могут получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС) в 2022 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанного Минтрудом (документ и сопроводительные материалы к нему есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с инициативой).

Предполагается, что предложение будет рассмотрено на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27 мая, следует из проекта повестки мероприятия (также есть у РБК). Положительный отзыв на проект постановления уже дали Минэкономразвития, Минюст и ФСС. Против выступает Минфин.

За каких работников предлагается давать субсидии

По мнению Минтруда, необходимо включить в программу субсидирования найма три новые категории работников:

  • «граждан Украины, ДНР и ЛНР и лиц без гражданства, которые прибыли на территорию России в экстренном порядке» и получили свидетельство о признании беженцем или свидетельство о предоставлении временного убежища в России;
  • безработных граждан, трудовой договор с которыми был прекращен в 2022 году в связи с ликвидацией организации/ИП или сокращением численности штата (такие основания предусмотрены пп. 1–2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса);
  • работников, находящихся под риском увольнения, а именно тех, для кого ввели режим неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ. К этой категории также относятся сотрудники, которых отправили в отпуск без сохранения зарплаты или перевели на постоянную работу к другому работодателю.
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Как работает программа субсидирования найма сейчас

Субсидирование найма действует с марта 2021 года. Получить выплаты можно при следующих условиях:

  • компания трудоустроила безработного, который потерял работу во время пандемии;
  • компания трудоустроила сотрудника до 30 лет, которому сложно найти работу без помощи государства: недавнего выпускника, человека без профессионального образования, молодую маму, гражданина с инвалидностью, сироту, освобожденного из тюрьмы, состоящего или состоявшего на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.

Объем субсидий работодателю равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов за таких работников и количество трудоустроенных. Выплата субсидии проходит в три этапа — после того как сотрудник проработает один, четыре и семь месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов на имеющиеся вакансии. После этого надо подать заявление в ФСС, который занимается распределением и выплатой субсидий.

Сколько работников могут попасть под программу

«В период пика напряженности на рынке труда в связи с ковидом под риском увольнения находилось порядка 1,2 млн человек. Аналогичный прогноз возможен и в текущем году в связи с внешним санкционным геополитическим и экономическим давлением недружественных стран», — говорится в сопроводительных материалах Минтруда к проекту постановления. По оценке ведомства, содействие в трудоустройстве может понадобиться 5% от указанной численности, то есть 60 тыс. человек. Субсидии позволят снизить социальную напряженность среди них и обеспечить бесшовное продолжение трудовой деятельности, полагают в ведомстве.

Число беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, которым может понадобиться подобная поддержка, в министерстве оценивают примерно в 15 тыс., в результате чего общая численность участников программы составит 75 тыс. человек. В Минтруде отметили, что два раза в неделю получают от региональных служб занятости сведения о численности прибывших беженцев и она постоянно растет.

«Указанные категории граждан являются социально незащищенными, не имеют дохода и жилья. При этом большинство из них находятся в трудоспособном возрасте и нуждаются в поддержке. Содействие работодателям в трудоустройстве лиц данной категории создаст условия для их закрепления на территории России», — указали в Минтруде.

Учитывая их распределение по регионам и то, что многие граждане прибывают с детьми, их успешное трудоустройство будет влиять на рост численности населения в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией, следует из сопроводительных материалов к проекту постановления.

Дополнительных затрат реализация инициативы не потребует, полагают в Минтруде. Выплаты новым категориям потребуют 4,5 млрд руб., которые уложатся в пределы 7 млрд руб., запланированных на 2022 год на реализацию программы, говорится в документах.

По последним данным, озвученным вице-премьером Татьяной Голиковой 20 мая, число безработных в России составило 679,1 тыс. человек. В простое находятся 136,1 тыс. работников, а на неполной занятости — 122,5 тыс. Число беженцев с Украины и из Донбасса в Россию превысило миллион человек, заявлял в конце апреля президент Владимир Путин.

По прогнозу Минэкономразвития, уровень безработицы в России в 2022 году составит 6,7% в базовом сценарии и 7% в консервативном.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой переадресовали вопросы РБК в Минтруд. В министерстве не ответили на запрос.

Почему возражает Минфин

Проект постановления, разработанный Минтрудом, согласовали Минэкономразвития, ФСС и Роструд (их отзывы есть у РБК), однако Минфин его не поддержал. Как следует из таблицы разногласий Минфина и Минтруда, с которой ознакомился РБК, основные претензии министерства сводятся к следующему:

  • предлагаемые меры не предусмотрены правительственным планом первоочередных действий, однако уже реализуются другие — общей стоимостью около 40 млрд руб. Среди них — мероприятия по временному трудоустройству и переобучению работников под риском увольнения, организация общественных работ и т.д. Этих мер достаточно, чтобы минимизировать негативные последствия нынешней социально-экономической ситуации, полагают в Минфине;

Минтруд сообщил, сколько человек затронут меры по поддержке занятости
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

  • по указу президента руководству субъектов и так поручено оперативно мониторить ситуацию на рынке труда и принимать меры по проактивной поддержке занятости, а также по трудоустройству беженцев;
  • расширение категорий субсидирования приведет к сокращению численности трудоустраиваемой молодежи на 60% от запланированного количества 127 тыс. человек, что создает существенные риски недостижения целевых показателей долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года;
  • программа субсидирования найма крайне не востребована у работодателей, а следовательно, неэффективна. В 2021 году на эти цели в бюджете ФСС было выделено 12 млрд руб., однако кассовое исполнение составило всего 0,85 млрд руб., то есть 7% предусмотренных средств. В 2022 году на трудоустройство молодежи было выделено 7 млрд руб., но по состоянию на март кассовые расходы отсутствуют.

Минфин и Минтруд договорились внести проект постановления в правительство с разногласиями, говорится в документах. В Минфине не ответили на запрос РБК.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
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