Минфин сообщил о «радужной траектории» восстановления экономики

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Собянин объяснил всплеск заболеваний COVID-19 в Москве после майских Общество, 08:40 Семь человек погибли при падении самолета в озеро в США Общество, 08:26 Глава Европарламента предложил усилить санкции против России Политика, 07:54 Вильфанд сообщил о наступлении сезона белых ночей в Петербурге Общество, 07:51 Приставы составили «портрет» среднестатистического алиментщика из Москвы Общество, 07:33 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 МЧС предупредило об опасности надувных матрасов Общество, 06:56 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 СМИ узнали об изменении позиции британской разведки о происхождении COVID Общество, 06:46 Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери Общество, 06:38 Осужденный за шпионаж в пользу России американец отозвал признание вины Политика, 06:16 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 Метановый двигатель для ракеты-носителя «Амур СПГ» построят к 2025 году Технологии и медиа, 05:33 «Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Экономика ,  
0 

Минфин сообщил о «радужной траектории» восстановления экономики

Рост ВВП происходит более быстрыми темпами, чем ожидали власти. Доходы с налогов растут на 5–10% в месяц, особенно активна несырьевая отрасль. Российская экономика в пандемийный 2020 год упала на рекордные за 11 лет 3,1%
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Восстановление российской экономики идет более быстрыми темпами, чем изначально ожидало правительство. Об этом заявил замглавы Минфина Владимир Колычев, передает «РИА Новости».

«В целом мы видим, что восстановление экономики — это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, — идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства», — сообщил замминистра.

Колычев указал на активный рост несырьевых доходов, который сейчас даже превышает показатели докризисного 2019 года. «В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы, и налог на прибыль», — отметил замглавы Минфина.

ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новой волне COVID-19
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

По его словам, такие темпы говорят о сильном восстановлении экономики. «Есть какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает», — пояснил Колычев. Он добавил, что, по прогнозам, к концу 2021 года дефицит бюджета будет ниже запланированных 2,4%.

По оценкам Росстата, в пандемийный 2020 год экономика России показала рекордное за 11 лет падение в 3,1%, что, впрочем, меньше изначальных прогнозов в 3,8–4,5%. Главными факторами снижения ВВП стали не только карантинные ограничения и шок от последствий коронакризиса, но и обвал цен и спроса на нефть.

В ЕС назвали лидеров по восстановлению экономики от последствий пандемии
Политика
Два туриста возле пляжа Пуэрто-Рико, Гран-Канария, Испания

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

В Европе самые высокие темпы восстановления экономики показывает Испания, ВВП которой по итогам 2021 года должен вырасти на 5,9%. При этом экономика страны в 2020 году упала сильнее, чем у других государств ЕС, — на 10,8%.

В мае эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что в ближайшие годы произойдет новый мировой экономический кризис. По прогнозам, он наступит в 2025–2026 годах, в зависимости от сценариев к кризису приведут или перегрев рынков, или серьезные долги ряда стран из-за пандемии.

В России ЦМАКП предсказывает ежегодный рост ВВП на 1,5–2%, однако в кризисный период середины 2020-х годов рост экономики может быть околонулевым.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Экономика Владимир Колычев Минфин Россия
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Эксперты оценили влияние дополнительных майских выходных на экономику
Экономика
Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста российской экономики
Экономика
Минэкономики оценит влияние длинных выходных мая на темпы роста экономики
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter