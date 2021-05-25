Минфин сообщил о «радужной траектории» восстановления экономики

Рост ВВП происходит более быстрыми темпами, чем ожидали власти. Доходы с налогов растут на 5–10% в месяц, особенно активна несырьевая отрасль. Российская экономика в пандемийный 2020 год упала на рекордные за 11 лет 3,1%

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Восстановление российской экономики идет более быстрыми темпами, чем изначально ожидало правительство. Об этом заявил замглавы Минфина Владимир Колычев, передает «РИА Новости».

«В целом мы видим, что восстановление экономики — это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, — идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства», — сообщил замминистра.

Колычев указал на активный рост несырьевых доходов, который сейчас даже превышает показатели докризисного 2019 года. «В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы, и налог на прибыль», — отметил замглавы Минфина.

По его словам, такие темпы говорят о сильном восстановлении экономики. «Есть какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает», — пояснил Колычев. Он добавил, что, по прогнозам, к концу 2021 года дефицит бюджета будет ниже запланированных 2,4%.