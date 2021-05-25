Минфин сообщил о «радужной траектории» восстановления экономики
Восстановление российской экономики идет более быстрыми темпами, чем изначально ожидало правительство. Об этом заявил замглавы Минфина Владимир Колычев, передает «РИА Новости».
«В целом мы видим, что восстановление экономики — это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, — идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства», — сообщил замминистра.
Колычев указал на активный рост несырьевых доходов, который сейчас даже превышает показатели докризисного 2019 года. «В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы, и налог на прибыль», — отметил замглавы Минфина.
По его словам, такие темпы говорят о сильном восстановлении экономики. «Есть какие-то признаки если не перегрева, то по крайней мере более быстрого роста, чем предложение поспевает», — пояснил Колычев. Он добавил, что, по прогнозам, к концу 2021 года дефицит бюджета будет ниже запланированных 2,4%.