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ФАС объяснила идею ограничить круг площадок для закупок госкомпаний

Федеральная антимонопольная служба выступила за передачу всех закупок госкомпаний по 223-ФЗ нескольким электронным площадкам. Инициатива вызвала протест операторов платформ, рискующих лишиться работы
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ограничить число электронных площадок для закупок государственных компаний необходимо для борьбы со злоупотреблениями, заявил РБК заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев. Ранее несколько операторов платформ в сфере закупок по 223-ФЗ сообщили в правительство о рисках ухода с рынка (их обращение есть в РБК).

В чем заключается инициатива ФАС

В феврале служба представила собственный проект поправок в 223-ФЗ в рамках реформы закупок. «При проведении закупок по 223-ФЗ заказчики зачастую используют аффилированные или неликвидные площадки, что создает большие возможности для злоупотреблений при проведении электронных процедур. В связи с этим необходимо установить в 223-ФЗ закрытый перечень электронных площадок, что позволит контролировать процедуру таких закупок и создать предпосылки для добросовестной конкуренции при проведении торгов в электронной форме, — пояснил РБК замглавы ФАС. — Данный вопрос обсуждался в рамках заседаний созданного при ФАС Экспертного совета по 223-ФЗ, и в дальнейшем также он будет дополнительно прорабатываться».

Все госзакупки по 44-ФЗ уже проходят исключительно на отобранных правительством площадках. Это восемь универсальных платформ: Российский аукционный дом, «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные торговые системы», Единая электронная торговая площадка, «ТЭК-Торг», Электронная торговая площадка Газпромбанка и Агентство по государственному заказу Татарстана. Монополию на гособоронзаказ получила «Автоматизированная система торгов гособоронзаказа» (АСТ-ГОЗ), которая создана Сбербанком и «Ростехом».

С 1 октября 2018 года на отобранные правительством площадки перевели все закупки госкомпаний по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса.

Кто рискует уйти с рынка

После презентации инициативы ФАС несколько операторов торгов по 223-ФЗ, которые могут быть отстранены от закупок госкомпаний, пожаловались в правительство. Копия обращения есть в РБК. Как следует из документа, правительство перенаправило письмо в Минфин, Минэкономразвития и ФАС с просьбой рассмотреть обращение и сообщить результаты.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Письмо подписали руководители четырех площадок: ОТС, «Биржа СПБ», ЕСТП и ЭТП (официальная торговая площадка «Ростеха» и «Транснефти»). По данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), эти площадки работают приблизительно с 5 тыс. заказчиков и за 2019 год провели закупки на 780 млрд руб. При этом только три крупнейшие площадки из списка правительства работают с 20 тыс. заказчиков и провели закупки на 5 трлн руб.

В письме утверждается, что «ФАС и Минфин выстраивают административные барьеры для развития рынка, вводят искусственные ограничения для входа новых инновационных игроков, последовательно осуществляют административный передел в пользу олигополии из восьми «отобранных ЭТП» в ущерб всем остальным». Тенденция к унификации торгов создает риск ухода с рынка большинства операторов коммерческих площадок, предупредили авторы обращения.

РБК направил запросы в правительство, Минфин и Минэкономразвития.

Мнение крупнейших игроков

Возможность перевести все закупки госкомпаний по 223-ФЗ на ограниченное число площадок обсуждается последние лет пять, рассказал РБК гендиректор Российского аукционного дома (РАД) и глава комитета по торгам и закупкам «Деловой России» Андрей Степаненко.

«Среди основных причин в пользу небольшого количества участников — это возможность интеграции с площадками по большому объему бизнес-процессов, возможность контроля площадок, управляемость стратегически важной закупочной отрасли в целом, — прокомментировал РБК гендиректор «РТС-тендер» Владимир Лишенков. — Думаю, сложно поспорить с тем, что восемь универсальных игроков функционируют в конкурентной среде».

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Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

По мнению Степаненко, после передачи всех закупок по 44-ФЗ восьми операторам был «достигнут необходимый баланс». «Эти площадки сильно изменились с 2018 года: стали универсальными, занимаются не только закупками, но и продажами, появились новые сервисы для заказчиков и поставщиков, — отметил Степаненко. — За закупками на нескольких площадках проще следить, но далее сокращать их число нецелесообразно».

Конкуренция среди электронных площадок стимулирует развитие новых сервисов для клиентов, и в то же время игроки должны отвечать «весомым требованиям» для исключения однодневок, прокомментировала РБК заместитель гендиректора Национальной электронной площадки «Фабрикант» Мария Семенова (оператор площадки — АО «ЭТС», входит в отобранные правительством). Ограничить число допущенных к торгам операторов необходимо, чтобы избавиться от площадок-однодневок, солидарна замгендиректора Агентства по госзаказу Татарстана Вероника Шегунова.

С 2014 года регулирование ужесточилось, и проблема «фантомных» площадок-однодневок уже неактуальна, поясняли ранее РБК эксперты. Все действующие сейчас площадки получили аккредитацию после проверки Минэкономразвития и вступили в саморегулируемые организации (СРО), где созданы компенсационные фонды для возмещения вреда.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В чем претензии авторов письма

Авторы жалобы в правительство утверждают: якобы шесть из восьми отобранных правительством площадок были выбраны без конкурса, а еще две допущены, исходя из общей суммы проведенных закупок, без учета числа заказчиков и процедур.

Конкурс проходил, исходя из требований к площадкам, введенных в 2018 году постановлением правительства № 656. «Это был не номинальный отбор, — прокомментировал РБК гендиректор «РТС-тендер». — Межведомственной комиссией с участием представителей Минфина и Федерального казначейства были проведены технологические аудиты площадок, проверки интеграции с ЕИС, ЕСИА и системой «Независимый регистратор». За этим стояла масштабная и трудоемкая подготовительная работа».

По мнению гендиректора РАД Степаненко, теперь необходимо скорректировать введенные в 2018 году требования к площадкам с учетом их универсальности. В частности, согласно документу, оператор электронной площадки обязан обеспечивать не менее 5% общего числа закупок, которое рассчитывается как общее количество состоявшихся процедур. «Пять процентов рынка по количеству закупок сегодня преодолевают только три из восьми отобранных правительством площадок. Если нормативы не изменятся, то число площадок может сократиться, и это точно негативно отразится на отрасли», — предупредил Степаненко.

Как считают авторы обращения в правительство, отобранные правительством операторы «не прилагают достаточных усилий для привлечения и обучения МСП». «Российский аукционный дом» со своей стороны предоставляет малому и среднему бизнесу все необходимые сервисы. Не знаю, чем инструменты пожаловавшихся правительству площадок лучше», — прокомментировал гендиректор РАД.

Пожаловавшиеся в правительство операторы указали, что за 2019 год на них подано меньше жалоб, чем на отобранные правительством площадки. В ФАС отметили, что приводимые цифры по электронным площадкам нерелевантны.

«Статистика ни о чем не говорит, большая часть жалоб являются необоснованными», — пояснила замгендиректора «НЭП — Фабрикант» Мария Семенова. Зачастую основная причина — неправильные действия самих участников (поставщиков). К примеру, нарушение регламентированных сроков подписания контрактов, отсутствие обеспечительных средств в полном объеме (на спецсчете), некорректное заполнение заявки, отсутствие (неправильное оформление) документов и т.д., пояснила эксперт.

«Банально: есть ложь, большая ложь и статистика. Наша площадка за одиннадцать лет имеет 11 жалоб, признанных ФАС обоснованными», — сказала РБК замгендиректора Агентства по госзаказу Татарстана.

Статистика по жалобам на площадки для госказкупок непоказательна, поскольку число заказчиков по 44-ФЗ кратно больше, чем заказчиков по 223-ФЗ, пояснил гендиректор «РТС-Тендер». Другая причина — это существенно большее число процедур на отобранных площадках. «Чем больше процедур, тем большее количество спорных ситуаций может возникнуть среди всех сторон и участников процедуры закупок», — отметил Лишенков.

Ранее Минэкономразвития в рамках реформы банкротств выступило за перевод всех торгов имуществом должников с нынешних 48 площадок на восемь отобранных правительством. По мнению ведомства, это позволит продавать активы должников дороже, а значит удовлетворять больше требований кредиторов. Участники рынка выступили против реформы, предупредив о закрытии 90% площадок по продаже имущества банкротов, рисках остановки торгов и росте тарифов.

Авторы: Ольга Агеева, Инна Сидоркова
Теги: госзакупки, электронные торги, конкуренция, государственное регулирование
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