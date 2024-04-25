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«Коммерсантъ» узнал о планах отменить курсовую ренту при экспорте угля

«Коммерсантъ»: правительство обсуждает отмену курсовой ренты при экспорте угля
Курсовую ренту при экспорте угля уже отменяли в январе-феврале, власти обсуждали ее замену на повышенный НДПИ. В угольной промышленности отмечается кризис из-за падения мировых цен
Фото: РБК
Фото: РБК

С 1 мая власти могут отменить экспортную пошлину — курсовую ренту — на уголь, соответствующее предложение обсуждается в правительстве, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты сказал, что мера может быть временной. Пошлину, введенную с октября прошлого года, для угольной отрасли уже отменяли, в январе-феврале она не взималась, однако с 1 марта ее вернули на год, до 28 февраля 2025-го.

Размер экспортной пошлины с привязкой к курсу рубля (курсовой ренты) варьирует:

  • 0% стоимости при среднем значении курса до 80 руб. за период мониторинга,
  • 4% — при курсе 80–85 руб.,
  • 4,5% — при курсе от 85 до 90 руб.,
  • 5,5% — при курсе 90–95 руб.,
  • 7% — при курсе более 95 руб.

Официальный курс доллара ЦБ на 25 апреля — 92,5 руб.

Газета не получила комментариев Минфина, Минэкономики и Минэнерго по поводу новой отмены пошлины.

Экспортные цены на российский уголь упали до минимумов за три года
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В январе издание сообщало, что Минфин изучает возможность увеличения НДПИ на уголь для компенсации выпадающих доходов. Один из источников «Ъ» говорил, что повышенный НДПИ должен был быть введен вместо отмененной курсовой ренты. Причем Минфин выступал против ее отмены.

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников рассказал в интервью «Ведомостям» 22 апреля, что от идеи повысить НДПИ в Минфине отказались, «по крайней мере, в ближайшее время».

«Коммерсантъ» отмечает, что в угольной промышленности из-за падения мировых цен складывается непростая ситуация. Мочальников на комиссии госсовета по энергетике заявил, что министерство наблюдает «предпосылки развития тяжелого кризиса» в отрасли, в ней растут убытки.

В разговоре с «Ведомостями» Мочальников говорил, что в 2023-м по сравнению с годом ранее упали и добыча, и экспорт угля. Было добыто 438,7 млн т (1,1% меньше уровня 2022-го), экспортировано — 212,5 млн т (на 3,9% меньше). Основные покупатели российского угля — страны Азиатско-Тихоокеанского региона, «поставки в Северную Америку, Западную и Восточную Европу фактически обнулены».

Комиссия госсовета по энергетике рекомендовала правительству отменить курсовую экспортную пошлину на уголь или ввести цену отсечения, чтобы при низких мировых ценах пошлина обнулялась, пишет «Ъ».

В разговоре с изданием генеральный директор «Русского угля» Владимир Коротин сказал, что экспортные поставки на данный момент идут ниже себестоимости как на восточном, так и на западном направлении, при этом отмена курсовой пошлины не окажет существенного влияния на ситуацию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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