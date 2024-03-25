 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Глава ЦБ Польши назвал претензии властей идиотскими

FT: глава ЦБ Польши Глапинский назвал претензии правительства Туска идиотскими
Глава ЦБ Польши рискует столкнуться с судебным преследованием, его подозревают в попытке помочь бывшей правящей партии на выборах. Он отрицает все обвинения, называет их идиотскими и предлагает премьеру Туску обсудить проблемы
Адам Глапинский
Адам Глапинский (Фото: Jaap Arriens / zumapress.com / Global Look Press)

Глава польского Центробанка Адам Глапинский заявил о готовности предстать перед государственным трибуналом на фоне обвинений со стороны руководства республики. Об этом он заявил Financial Times.

Новое коалиционное правительство Польши ранее обвинило главу ЦБ в злоупотреблении полномочиями и попытках помочь бывшей правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») на выборах в октябре прошлого года. Центробанк снизил процентные ставки на 75 б.п. всего за месяц до голосования, когда инфляция оставалась слишком высокой. Новая правящая коалиция назвала это решение политически мотивированным. Глапинский был назначен руководителем ЦБ партией «ПиС» и называл ее лидера Ярослава Качиньского своим другом.

«Я не верю, что кто-то в Польше может обвинить Центральный банк в ложной денежно-кредитной политике против инфляции или покупке облигаций», — сказал Глапинский и назвал некоторые из обвинений в свой адрес «идиотскими», которые несколько раз менялись, но ничего из себя не представляют.

Cто дней премьерства Дональда Туска. Насколько Польша вернулась в Европу
Политика
Дональд Туск (в центре)

«Я понимаю, что для [премьера Дональда] Туска самым простым способом управлять [предвыборной] кампанией было обвинить правительство и Центральный банк в том, что они вызвали инфляцию, потому что она была такой высокой. Но выборы прошли. Пора остановиться. У нас общие проблемы», — призвал глава регулятора.

Глапинский выразил надежду, что Туск откажется от претензий, и напомнил, что премьер не является экономистом (премьер Польши — историк. — РБК). Инфляция в Польше приближается к целевому показателю, добавил глава ЦБ и пообещал предложить премьеру встретиться для разговора из-за имеющихся недоразумений и большого числа «плохих слов, которые были с обеих сторон». Глапинский отказался уйти в отставку, указав, что это будет воспринято как признание вины, а государственный трибунал станет «очень плохим для Польши».

Кроме того, претензии к главе ЦБ возникли после того, как он до выборов негативно высказывался о возможной смене правительства. Он заявлял, что это может привести к политической нестабильности и оказать «очень негативное» влияние на кредитный рейтинг и инвестиции страны. Глапинского также подозревают в попытках ввести администрацию в заблуждение относительно финансовых результатов ЦБ за прошедший год, манипулировании обменным курсом и действиях по ослаблению национальной валюты — злотого.

Читайте на РБК Pro
Купить активы банкрота на торгах. В чем риски и как их снизить
Как занять топовую позицию в IT
Какие облигаций с фиксированным доходом выбрать
Злые в деле: когда гнев поможет в работе — The Economist

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео

Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Дональд Туск ЦБ
Материалы по теме
МИД Польши решил вызвать посла России из-за залетевшей ракеты
Политика
Польские фермеры после встречи с Туском решили продолжить протесты
Политика
Костры, спецназ и слезоточивый газ. Беспорядки в Варшаве у офиса Туска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Politico сообщило о растущих на Украине сомнениях в победе Политика, 11:45
В Киеве прогремели взрывы Политика, 11:41
Летевший в Стамбул самолет сел в Волгограде из-за неадекватного пассажира Общество, 11:41
В МЧС назвали площадь обрушения крыши в «Крокусе» Общество, 11:32
Купить активы банкрота на торгах. В чем риски и как их снизить Pro, 11:26
Власти назвали число остающихся в больницах после теракта в «Крокусе» Общество, 11:17
На руднике «Русала» на Урале двое горняков оказались под завалами Общество, 11:16
Сбербанк подал иск к бывшей «дочке» в Британии Финансы, 11:13
Глава ЦБ Польши назвал претензии властей идиотскими Экономика, 11:10
Близ нефтезавода в Самарской области посадили беспилотник с бомбой Политика, 11:08
Глава «Росатома» рассказал о географии стройки судов для Северного пути Экономика, 11:04
Тренер сборной назвал олимпийцев от России «желающими получать плевки» Спорт, 11:03
Как занять топовую позицию в IT Pro, 11:01
Крупнейший застройщик Казахстана начал сотрудничество со SteadyControl Компании, 11:00