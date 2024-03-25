Глава ЦБ Польши назвал претензии властей идиотскими

Глава ЦБ Польши рискует столкнуться с судебным преследованием, его подозревают в попытке помочь бывшей правящей партии на выборах. Он отрицает все обвинения, называет их идиотскими и предлагает премьеру Туску обсудить проблемы

Адам Глапинский (Фото: Jaap Arriens / zumapress.com / Global Look Press)

Глава польского Центробанка Адам Глапинский заявил о готовности предстать перед государственным трибуналом на фоне обвинений со стороны руководства республики. Об этом он заявил Financial Times.

Новое коалиционное правительство Польши ранее обвинило главу ЦБ в злоупотреблении полномочиями и попытках помочь бывшей правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») на выборах в октябре прошлого года. Центробанк снизил процентные ставки на 75 б.п. всего за месяц до голосования, когда инфляция оставалась слишком высокой. Новая правящая коалиция назвала это решение политически мотивированным. Глапинский был назначен руководителем ЦБ партией «ПиС» и называл ее лидера Ярослава Качиньского своим другом.

«Я не верю, что кто-то в Польше может обвинить Центральный банк в ложной денежно-кредитной политике против инфляции или покупке облигаций», — сказал Глапинский и назвал некоторые из обвинений в свой адрес «идиотскими», которые несколько раз менялись, но ничего из себя не представляют.

«Я понимаю, что для [премьера Дональда] Туска самым простым способом управлять [предвыборной] кампанией было обвинить правительство и Центральный банк в том, что они вызвали инфляцию, потому что она была такой высокой. Но выборы прошли. Пора остановиться. У нас общие проблемы», — призвал глава регулятора.

Глапинский выразил надежду, что Туск откажется от претензий, и напомнил, что премьер не является экономистом (премьер Польши — историк. — РБК). Инфляция в Польше приближается к целевому показателю, добавил глава ЦБ и пообещал предложить премьеру встретиться для разговора из-за имеющихся недоразумений и большого числа «плохих слов, которые были с обеих сторон». Глапинский отказался уйти в отставку, указав, что это будет воспринято как признание вины, а государственный трибунал станет «очень плохим для Польши».

Кроме того, претензии к главе ЦБ возникли после того, как он до выборов негативно высказывался о возможной смене правительства. Он заявлял, что это может привести к политической нестабильности и оказать «очень негативное» влияние на кредитный рейтинг и инвестиции страны. Глапинского также подозревают в попытках ввести администрацию в заблуждение относительно финансовых результатов ЦБ за прошедший год, манипулировании обменным курсом и действиях по ослаблению национальной валюты — злотого.