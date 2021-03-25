Bloomberg предупредил о перебоях с туалетной бумагой

К возникновению дефицита может привести нехватка мощностей для доставки из Южной Америки необходимого производителям туалетной бумаги сырья

Фото: Daniel Acker / Bloomberg

В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 миру угрожают перебои с туалетной бумагой, сообщает Bloomberg. В то время как в ряде стран мира вновь ограничивается работа магазинов и потребители увеличивают домашние запасы, производители туалетной бумаги могут столкнуться с нехваткой сырья.

Причиной дефицита, по данным Bloomberg, может стать повышение спроса на перевозки грузов морем и нехватка обеспечивающих их судов. Первыми пострадали экспортеры товаров, перевозимых в контейнерах, однако теперь кризис грозит перекинуться на грузы, доставляемые по морю в других видах упаковки — мешках, бочках, ящиках и т.д. О возникновении проблем с экспортом древесной массы (полуфабрикат для изготовления бумаги) рассказал Bloomberg Вальтер Шалька, глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок того сорта древесной массы, который идет на производство туалетной бумаги.

По словам Шальки, из-за обострения конкуренции между потребителями суда стали появляться у терминалов Suzano реже обычного, а в дальнейшем ситуация может стать только хуже. Глава Suzano полагает, что результатом могут стать перебои с поставками сырья производителям туалетной бумаги и, как следствие, ограничение ее выпуска на тех предприятиях, которые заранее не запаслись сырьем.

РБК направил запросы в компании Essity и «Сыктывкар Тиссью Груп», продающих туалетную бумагу в России.

Весной 2020 года на фоне введения массовых ограничений сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы. С полок магазинов начала пропадать и туалетная бумага. Спрос на подобные товары резко вырос еще в середине марта, до закрытия непродовольственных магазинов и объявления самоизоляции. Власти несколько раз делали заявления о том, что в России сформирован достаточный резерв продовольствия и других товаров, в связи с чем угрозы дефицита нет.