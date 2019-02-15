Нефть Brent подорожала до $66

Нефть вернулась к показателям почти трехмесячной давности на фоне аварии на месторождении в Саудовской Аравии и сообщений о намерении США ужесточить санкции против венесуэльской PDVSA

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Вечером в пятницу на торгах на лондонской бирже ICE цена барреля нефти марки Brent превысила $66. Котировки росли на протяжении всего вечера.

В последний раз нефтяные цены превышали отметку в $66 20 ноября 2018 года.

Нефть растет на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия приостановила добычу нефти на крупнейшем шельфовом месторождении Сафания из-за поврежденного кабеля, пишет Bloomberg. Также на котировках сказались данные о том, что Россия за первую половину месяца сократила добычу нефти.

Кроме того, сказывается и неопределенность ситуации вокруг Венесуэлы, отмечает агентство. Вашингтон рассматривает ужесточение санкций против национальной нефтекомпании PDVSA, а также может запретить зарубежным компаниям сотрудничать с ней. А «дочка» компании в США Citgo может быть обанкрочена, сообщало ранее агентство со ссылкой на осведомленные источники.