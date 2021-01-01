Эксперты допустили рост экспорта растворимого кофе из России на 60%

Россия может выйти на шестое место по экспорту этого продукта. К росту популярности растворимого кофе привели падение рубля и проблемы на зарубежных производствах. К концу года отгрузка кофе из России может достичь 35 тыс. т

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Россия поднялась на шестое место в мире по экспорту растворимого кофе на фоне пандемии коронавирусной инфекции и ослабления рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Российского экспортного центра (РЭЦ).

По итогам первых десяти месяцев 2020 года поставки растворимого кофе из России достигли 26,5 тыс. т, или $130 млн. Для сравнения: за весь 2019-й страна отгрузила только 21,2 тыс. т продукта. В РЭЦ сообщают, что осенью экспорт растворимого кофе вышел на уровень 4 тыс. т в месяц, что позволило России подняться с восьмого на шестое место в мире. Впереди по экспорту растворимого кофе находятся Вьетнам, Бразилия, Германия, Испания и Италия.

По прогнозам РЭЦ, к концу года общий объем поставок растворимого кофе за рубеж может достичь 35 тыс. т, что повысит этот показатель на 60% относительно прошлого года.

К росту привели два основных фактора. Первый — пандемия COVID-19, из-за которой фабрики закрывались или сокращали свое производство в других странах. Второй — девальвация рубля, которая сделала закупки кофе на российских площадках более привлекательными для иностранных компаний. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков также указывает на снижение потребления кофе в кафе и ресторанах из-за коронавирусных ограничений и параллельное увеличение потребления кофе дома. Это тоже поспособствовало экспорту растворимого продукта.