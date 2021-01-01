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Экономика ,  
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Эксперты допустили рост экспорта растворимого кофе из России на 60%

Россия может выйти на шестое место по экспорту этого продукта. К росту популярности растворимого кофе привели падение рубля и проблемы на зарубежных производствах. К концу года отгрузка кофе из России может достичь 35 тыс. т
Фото: Bryan Thomas / Getty Images
Фото: Bryan Thomas / Getty Images

Россия поднялась на шестое место в мире по экспорту растворимого кофе на фоне пандемии коронавирусной инфекции и ослабления рубля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Российского экспортного центра (РЭЦ).

По итогам первых десяти месяцев 2020 года поставки растворимого кофе из России достигли 26,5 тыс. т, или $130 млн. Для сравнения: за весь 2019-й страна отгрузила только 21,2 тыс. т продукта. В РЭЦ сообщают, что осенью экспорт растворимого кофе вышел на уровень 4 тыс. т в месяц, что позволило России подняться с восьмого на шестое место в мире. Впереди по экспорту растворимого кофе находятся Вьетнам, Бразилия, Германия, Испания и Италия.

По прогнозам РЭЦ, к концу года общий объем поставок растворимого кофе за рубеж может достичь 35 тыс. т, что повысит этот показатель на 60% относительно прошлого года.

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России
Бизнес
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

К росту привели два основных фактора. Первый — пандемия COVID-19, из-за которой фабрики закрывались или сокращали свое производство в других странах. Второй — девальвация рубля, которая сделала закупки кофе на российских площадках более привлекательными для иностранных компаний. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков также указывает на снижение потребления кофе в кафе и ресторанах из-за коронавирусных ограничений и параллельное увеличение потребления кофе дома. Это тоже поспособствовало экспорту растворимого продукта.

Основными импортерами российского кофе стали Белоруссия (7,3 тыс. т на октябрь), Казахстан (4,2 тыс. т) и Узбекистан (2,3 тыс. т). По мнению гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, в ближайшем будущем перспективными направлениями для отгрузки растворимого кофе будут страны Восточной Европы и Китай.

Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе
Экономика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

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В апреле Bloomberg предупреждал, что распространение COVID-19 в странах Латинской Америки может привести к дефициту кофе во всем мире. Изначально прогнозировалось, что спрос на кофе перекроет предложение, которое удастся удовлетворить с помощью запасов прошлых урожаев. Однако панические закупки на фоне пандемии привели к ухудшению ситуации.

В мае «Росчайкофе» сообщала, что в России по итогам 2019 года кофе впервые обогнал чай по популярности. Потребление кофе жителями страны достигло показателя 180 тыс. т, в то время как чая выпили только 140 тыс. т. В прошлые годы потребление обоих напитков было примерно одинаковым — на уровне 160 тыс. т.

Автор
Михаил Котляр
кофе Россия экспорт
Материалы по теме
Кофе впервые обогнал чай по популярности в России
Бизнес
Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе
Экономика
Starbucks закрыл более половины кофеен в Китае из-за коронавируса
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