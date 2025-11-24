В Wildberries ответили на предложение ЦБ по ценам на маркетплейсах

Wildberries считает инициативу ЦБ об ограничении финпродуктов маркетплейсов избыточной и подчеркивает, что предложенные меры могут негативно повлиять на малые и средние бизнесы и создать несправедливые условия

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Предложение Центробанка России запретить маркетплейсам продавать на их площадках финансовые продукты своих дочерних банков и устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты — избыточная мера, сообщила РБК пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

ЦБ предложил Минэкономразвития запретить продажу продуктов дочерних банков маркетплейсов на их собственных онлайн-платформах и устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. По словам Набиуллиной, «если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, то становится очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений».

В Wildberries подчеркнули, что площадка не вводит дополнительных комиссий или наценок для других способов оплаты, и барьеров, которые можно трактовать как недобросовестную практику, нет, считают в компании.

В компании также критикуют инициативу о дополнительном контроле со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) как излишнюю, указывая, что ФАС уже обладает всеми необходимыми инструментами для контроля крупных цифровых платформ, включая Wildberries и Ozon.

«Инициатива о дополнительном надзоре со стороны ФАС и вовсе выглядит непонятной, так как антимонопольная служба и так наделена всеми методами контроля за действиями крупных цифровых платформ», — отметили в WB.

При этом возможные негативные последствия коснутся в том числе малых и средних игроков, на которых этот надзор сейчас не распространяется, говорится в сообщении.

«На текущий момент закон не содержит введенного ЦБ понятия «крупнейшие» платформы. При этом очевидно, что мера направлена на двух участников, но не затрагивает, например, самого крупного в России и мире непризнанного доминирующего эквайера — «Сбер», — отметили в компании.

Wildberries подчеркивает, что предложенные меры дискриминируют платформы, давая им выбор либо ограничить финансовые услуги, либо сотрудничать с крупными банками, которые часто конкурируют с ними на цифровом рынке. При этом подобные ограничения не вводятся для банков, которые сами продают финансовые продукты в своих экосистемах, создавая преференции для своих клиентов. Wildberries призывает к справедливому регулированию, которое не будет носить избирательный характер.

Ozon, «Яндекс Маркет» и «МегаМаркет» отказались от комментариев.

Минэкономразвития пока рассматривает предложения ЦБ и также подчеркивает необходимость комплексного подхода с учетом последствий для рынка и потребителей.