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Минфин ФРГ предложил ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний

Die Welt: Минфин ФРГ предложил ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний
Эту меру министерство хочет распространить на компании, работающие в нефтяном, газовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах, чья прибыль в этом и следующем году более чем на 20% превышает среднюю прибыль с 2018 по 2021 год
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предложил ввести 33-процентный налог на сверхприбыль для нефтегазовых предприятий, сообщает Die Welt со ссылкой на материалы министерства.

Инициатива коснется компаний, работающих в нефтегазовом, угольном и нефтеперерабатывающем секторах, чья прибыль в этом и следующем году более чем на 20% превышает среднюю прибыль с 2018 по 2021 год. По данным Die Welt, речь идет о 15 организациях.

Дополнительные налоговые поступления могут составить от €1 млрд до €3 млрд. Эти средства Линднер предлагает направить на меры по снижению цен на электроэнергию.

Предложение Линднера сделано в рамках достигнутого в сентябре соглашения Евросоюза об экстренных и временных мерах решения проблемы высоких цен на энергоносители. Страны ЕС договорились взимать «солидарный сбор» с налогооблагаемой прибыли энергокомпаний (в основе расчета — ее рост более чем на 20% по сравнению со средним уровнем последних лет, начиная с 2018 года). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила сумму в сборов в €140 млрд. Средства будут направлены на компенсацию расходов на электроэнергию домохозяйств и предприятий.

ЕС начал обсуждение мер по борьбе с ростом цен из-за энергетического кризиса в Европе, который сложился на фоне российской военной операции на Украине и введенных в ответ на нее антироссийских санкций. Цены на газ и электричество для потребителей резко выросли, а годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных значений.

Страны ЕС опасаются, что Россия может полностью прекратить поставки газа. Российские власти ранее заявили, что не будут поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов.

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