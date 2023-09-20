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В правительстве предложили изъять «курсовую ренту» у экспортеров

В правительстве предложили изъять курсовую ренту у экспортеров через пошлины
Правительство изучает возможность изымать от 4 до 7% таможенной стоимости у экспортеров по предложению Минфина — ему для балансировки бюджета не хватает 500–700 млрд руб. Бизнес назвал риски внедрения таких правил
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство изучает вопрос изъятия у экспортеров «курсовой ренты» через новую пошлину, размер которой будет привязан к курсу доллара. Она будет возрастать по мере ослабления рубля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с обсуждением этой меры источники.

Такой инструмент для защиты внутреннего рынка обсуждается, подтвердил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства, однако он подчеркнул, что это обсуждение пока не вышло на уровень всего правительства. При возвращении курса доллара к 80 руб. эти пошлины, привязанные к курсу, обнуляются, передал он основной элемент обсуждений. Рассматривается вариант пошлин от 4 до 7% таможенной стоимости, говорит собеседник РБК.

Инициатива принадлежит Минфину, по оценкам которого для балансировки бюджета не хватает 500–700 млрд руб., рассказал РБК источник, близкий к одной из химических компаний. По его данным, на прошлой неделе замглавы ведомства Алексей Сазанов предложил пополнить бюджет через «курсовую ренту», она может начать действовать в период с 1 октября 2023-го до 31 декабря 2024 года.

Источник выразил опасения из-за влияния этого инструмента на инвестпроекты. В качестве примера он приводит цены на метанол. Сейчас цена метанола на восточном направлении (Китай) составляет $191–193 за тонну (на условиях FOB). Себестоимость в России — от $140 до $180 за тонну, транспорт (железная дорога) — $20 за тонну. В итоге сейчас экспорт приносит $10–15 на тонну. Если ставка экспортной пошлины будет введена (сейчас ее нет) на уровне 5%, можно просто прекращать экспорт, потому что он будет убыточным, указывает источник в одной из химических компаний.

Мера больше коснется компаний, у которых значительная часть экспорта приходится на дальние страны, говорит источник, близкий к одной из металлургических компаний.

РБК направил запрос в Минфин.

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По данным «Коммерсанта», нескольким министерствам поручили сформировать для Минфина и Минэкономики предложения по исключениям для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта — свыше 50% от расходов. «Больше всего смущает явная финансовая непредсказуемость меры для бизнеса. В таких условиях никто и никогда не будет инвестировать», — сказал собеседник издания среди экспортеров. Источники газеты на химическом рынке назвали второй квартал довольно тяжелым для производителей на фоне снизившихся цен, которые сейчас начали постепенное восстановление.

В условиях резкого снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам введение экспортных пошлин является обоснованной мерой защиты бизнеса и граждан от роста цен на российских рынках [поскольку предложение на внутреннем рынке увеличится], заявила РБК проректор по научной работе Финансового университета Светлана Солянникова.

При формировании новых логистических цепочек, разработке операционных и стратегических планов в 2022 года — начале 2023 года бизнес ориентировался на курс 70-75 руб. за доллар, поэтому в условиях высокой волатильности национальной валюты курс выше 80 руб. за 1 долл США приводит к получению сверхприбыли экспортерами, обусловленной исключительно курсовыми разницами, утверждает она.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
экспорт экспортеры рента
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