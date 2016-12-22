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JPMorgan заложил в прогноз «крупный просчет» Трампа
Экономика, 11:52
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JPMorgan заложил в прогноз «крупный просчет» Трампа
Излишняя уверенность президента США Дональда Трампа в мощи американской экономики может привести его к большой ошибке, заявили аналитики JPMorgan. Эксперты заложили эту возможность в пересмотренный прогноз по экономике США
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Аналитики финансового холдинга ​JPMorgan Chase в последнем отчете изменили прогноз развития экономики, заложив в него возможность «крупного просчета» президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

По мнению экспертов, ошибочные решения Трамп может принять из-за излишней самоуверенности.

«Беспокойство вызывает тот факт, что устойчивость экономики и фондового рынка США, которую они демонстрируют, несмотря на повышение пошлин, подбодрит президента на всех геополитических фронтах. Таким образом, есть риск серьезного просчета в оценке санкций», — цитирует агентство отчет аналитиков банка от ​21 сентября.

В своих прогнозах эксперты начали учитывать растущий потенциал третьей фазы американо-китайской торговой войны, затрагивающей весь китайский импорт. В следующем году, считают они, это может привести к ослаблению китайского роста и ударить по сырьевому комплексу, не говоря уже об американских акциях.

Банк также повысил прогноз цен на нефть: эксперты решили, что цена барреля Brent на уровне $90 весьма «вероятна». Пересмотр связан с санкциями против иранской нефти, которые вступят в действие в ноябре.

Прогноз роста прибыли на акцию у компаний, входящих в S&P 500, снижен на следующий год с 10 до 5%, а период роста американского фондового рынка может завершиться.

JPMorgan Chase «назначил» следующий финансовый кризис на 2020 год
Экономика

О возможном росте цен на нефть выше $100 за баррель предупредили и крупные нефтетрейдеры. По мнению соучредителя Mercuria Energy Group Ltd Дэниела Джегги, это может произойти уже в четвертом квартале. «На рынке нет предложения, способного компенсировать потенциальное исчезновении 2 млн баррелей нефти в день в четвертом квартале», — сказал он в своем выступлении на конференции APPEC (S&P Global Platts Asia Pacific Petroleum Conference) в Сингапуре. «На мой взгляд, это говорит о скором всплеске цены на нефть до $100 за баррель», — добавил Джегги. По мнению же Локока из Trafigura Group, цена нефти марки Brent преодолеет отметку $100 за баррель в начале 2019 года.

В середине сентября аналитики JPMorgan Chase к десятилетию кризиса 2008 года выпустили прогноз, в котором заявили, что новый финансовый кризис может разразиться уже в 2020-м. Хорошая новость состояла в том, отметили эксперты, что последствия нового кризиса будут менее болезненными. Аналитики напомнили, что во время глобального кризиса 2007–​2008 годов фондовый индекс S&P 500 упал на 54% от пиковых значений. В ходе следующего кризиса обвал фондовых рынков, по их мнению, будет не таким масштабным, в том числе потому, что стоимость активов в развивающихся странах уже заметно снизилась.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Дональд Трамп , глобальная экономика , спад
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