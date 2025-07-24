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Экономика ,  
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Матвиенко оценила вероятность и шаг снижения ключевой ставки

До конца года ключевая ставка может снизиться сразу на несколько процентов. Ожидается поступательное снижение, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. Следующее заседание ЦБ пройдет завтра
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Ключевая ставка до конца 2025 года может снизиться на несколько процентов, для этого есть «все перспективы», заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Перспективы снижения ключевой ставки оцениваю положительно, есть все перспективы для снижения. Мне представляется, до конца года — не на один процент, а поступательное снижение», — сказала она.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на завтра, 25 июля. На нем регулятор снова определит, оставить ставку без изменений или скорректировать ее с учетом макроэкономических показателей.

В июле и до конца года. Консенсус-прогноз РБК по ключевой ставке
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Завтра узнаем, на сколько будет снижена ставка. Уверена, что решение будет независимым. Мое мнение — снизилось инфляционное давление, укрепился рубль, и есть целый ряд факторов, которые влияют на ставку. Главным фактором будет профессионализм и компетентность ЦБ и [его главы Эльвиры] Набиуллиной», — отметила Матвиенко.

Набиуллина рассказала, когда рассмотрят снижение ключевой ставки
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Эльвира Набиуллина

В июне Банк России первый раз с осени 2022 года снизил ключевую ставку до 20% годовых. Все это время она держалась на рекордном уровне — 21%.

Однако глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидаемое снижение ключевой ставки в июле должно быть более существенным, чем на 100–200 базисных пунктов, поскольку такое смягчение не окажет ощутимого эффекта на экономику, которая сегодня находится под «беспрецедентным давлением».

К концу года ключевая ставка может опуститься до 15–16%, заявил ранее Греф на полях Петербургского международного экономического форума.

Аналитики ПСБ в июле также снизили прогноз ключевой ставки Банка России на конец 2025 года с 18 до 16%. По мнению экспертов банка, аргументы для более быстрого, чем ранее ожидалось, смягчения денежно-кредитной политики становятся все сильнее.

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Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
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