Матвиенко оценила вероятность и шаг снижения ключевой ставки
Ключевая ставка до конца 2025 года может снизиться на несколько процентов, для этого есть «все перспективы», заявила на пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.
«Перспективы снижения ключевой ставки оцениваю положительно, есть все перспективы для снижения. Мне представляется, до конца года — не на один процент, а поступательное снижение», — сказала она.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на завтра, 25 июля. На нем регулятор снова определит, оставить ставку без изменений или скорректировать ее с учетом макроэкономических показателей.
«Завтра узнаем, на сколько будет снижена ставка. Уверена, что решение будет независимым. Мое мнение — снизилось инфляционное давление, укрепился рубль, и есть целый ряд факторов, которые влияют на ставку. Главным фактором будет профессионализм и компетентность ЦБ и [его главы Эльвиры] Набиуллиной», — отметила Матвиенко.
В июне Банк России первый раз с осени 2022 года снизил ключевую ставку до 20% годовых. Все это время она держалась на рекордном уровне — 21%.
Однако глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидаемое снижение ключевой ставки в июле должно быть более существенным, чем на 100–200 базисных пунктов, поскольку такое смягчение не окажет ощутимого эффекта на экономику, которая сегодня находится под «беспрецедентным давлением».
К концу года ключевая ставка может опуститься до 15–16%, заявил ранее Греф на полях Петербургского международного экономического форума.
Аналитики ПСБ в июле также снизили прогноз ключевой ставки Банка России на конец 2025 года с 18 до 16%. По мнению экспертов банка, аргументы для более быстрого, чем ранее ожидалось, смягчения денежно-кредитной политики становятся все сильнее.
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