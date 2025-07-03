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Набиуллина рассказала, когда рассмотрят снижение ключевой ставки

ЦБ рассмотрит снижение ставки в июле, если ничего не произойдет
Ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки — сейчас 20% — могут привести при преждевременном избыточном снижении к обратному результату, на июльском заседании Банк России будет действовать очень аккуратно, заявила Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Банк России на заседании в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не появятся непредвиденные обстоятельства, шаг будет обсуждаться, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то, с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться уровень ключевой ставки, запланировано на 25 июля. Набиуллина отметила, что к этому моменту у регулятора будет больше информации для анализа ситуации. «Будем смотреть на текущие тенденции в экономике, в инфляции, в инфляционных ожиданиях. Ну весь традиционный набор факторов, которые влияют на принятие решения», — сказала она.

Вместе с тем Набиуллина указала, что ожидания сверхбыстрого снижения ключевой ставки могут привести к тому, что «тенденции развернутся» и регулятору придется вместо понижения ее повышать. Подобная ситуация произошла в прошлом году, напомнила она. «У нас тогда инфляция замедлялась в первой половине года. Мы дали сигнал о том, что готовы смягчать ставку, если инфляция будет снижаться. Но вот в этой коммуникации участники рынка действительно ухватились за первую часть, что ставка будет снижаться, и как-то проигнорировали условия этого снижения ставки», — сказала Набиуллина.

С учетом ситуации Банк России намерен действовать очень аккуратно. Сейчас же регулятор фиксирует замедление инфляции, «причем в устойчивой компоненте», отметила Набиуллина. Замедление, по ее словам, происходит быстрее, чем прогнозировал Банк России. В последнем пресс-релизе по итогам июньского заседания по ставке регулятор подчеркнул, что проинфляционные риски уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

В июне Банк России первый раз с осени 2022 года снизил ключевую ставку до 20% годовых. Все это время она держалась на рекордном уровне — 21%. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин допускал, что в июле регулятор может объявить о снижении ключевой ставки более чем на 100 базисных пунктов, если инфляция выйдет на траекторию, позволяющую достичь показателя на уровне 4% в 2026 году.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Милена Костерева
Банк России ключевая ставка годовая инфляция Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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