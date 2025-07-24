Две компании обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти
В нефть, поставляемую по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), попало топливо с органическими хлоридами, которые используют для увеличения добычи сырья. Об этом заявила британская British Petroleum (BP Plc) — крупнейший добытчик нефти в Азербайджане, передает Bloomberg.
Компания утверждает, что ей стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением отдельных партий нефти из Азербайджана. Органические хлориды, с которыми компания связывает данный факт — это химические вещества, при значительных количествах способные повредить НПЗ и оборудование.
Значительные объемы азербайджанской нефти транспортируются по трубопроводу в порт Джейхан в Турции. Компанией BTC Co., которая его построила, управляет BP.
«Компания BTC Co. была уведомлена о потенциальной проблеме с качеством, связанной с органическими хлоридами в некоторых партиях нефти, поставляемой по трубопроводу BTC», — сообщила BP. «В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода», — добавили в компании.
О том, что она приобрела часть загрязненной нефти, которая попала на ее нефтеперерабатывающие заводы, также заявила итальянская Eni SpA.
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