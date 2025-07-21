Польша оценила, на сколько хватит нового крупнейшего месторождения нефти
Запасов из нового месторождения нефти в Польше хватит стране на дюжину лет и покроет 4-5% потребностей экономики страны. Такую оценку дал замглавы министерства климата и окружающей среды и главный геолог Польши Кшиштоф Галош.
Точные оценки власти смогут дать после того, как появится геологическая документация. «Я думаю и надеюсь, что это произойдёт в течение ближайших нескольких месяцев», — сказал Галош (цитата по Money.pl).
К добыче нефти и газа на месторождении получится приступить через четыре года. Два года уйдут на оформление документов и формальности, сказал Галош. еще два года — на разработку. «Если говорить осторожно и с относительным оптимизмом, это вероятно займет три, максимум четыре года», — сказал замминистра.
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