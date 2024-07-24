The Economist назвал причину создания «секретных запасов» Китая

Китай запасается продуктами, сырьем и энергоресурсами из-за опасений по поводу переизбрания президентом США Трампа, пишет The Economist. В предвыборной программе республиканец обещал лишить Пекин статуса торгового партнера США

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За последние годы Китай создал «секретные запасы» продуктов, сырья и энергоресурсов на случай переизбрания Дональда Трампа президентом США, пишет The Economist.

По итогам 2023 года импорт многих основных ресурсов Китаем побил рекорды, его общий объем вырос на 16% и продолжает увеличиваться, несмотря на высокие цены, отмечает издание. С учетом экономических трудностей в Китае такая тенденция не отражает рост потребления, пишет The Economist. По его версии, Пекин таким образом наращивает ресурсы на фоне опасений из-за возможного переизбрания Трампа президентом США, который может «перекрыть важнейшие пути поставок или начать затяжной конфликт из-за Тайваня».

«Секретные запасы» Китая «еще не достигли масштабов, необходимых для обеспечения безопасности в условиях военного конфликта», скорее всего, они являются защитной мерой, считает издание, добавив, что официальные лица США «должны надеяться, что это не изменится в ближайшие годы».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула своим кандидатом Трампа, демократы объявят его основного конкурента после съезда в августе.

В январе источники The Washington Post cообщили, что Трамп обсуждает с советниками введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая в случае возвращения в Белый дом. По мнению собеседников издания, такие меры приведут к огромным потрясениям в американской и мировой экономиках, а также спровоцируют «глобальную торговую войну».

В своей предвыборной программе республиканец зафиксировал намерение отменить статус наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем, который имеют почти все торговые партнеры США. Это будет означать возможность Вашингтона устанавливать любые тарифы на товары из КНР.

Китай является третьим по объему торговым партнером США после Мексики и Канады. По итогам 2023 года их товарооборот составил $664,45 млрд, что на 11,6% меньше по сравнению с 2022-м.