Эксперты зафиксировали возвращение бизнеса к «экономическому пессимизму»

Бизнес и население вновь стали пессимистами в отношении перспектив экономики, заметили в ВШЭ. Самой депрессивной отраслью оказалось строительство, где негативные ожидания связаны с новыми законами и банкротствами

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Индекс экономического настроения (ИЭН) потребителей и бизнеса потерял во втором квартале 0,9 пункта по сравнению с первым кварталом, опустившись до отметки 99,2, пишут эксперты Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ). Таким образом, российская экономика вернулась в зону недостаточно благоприятного делового климата, отмечают экономисты. Пессимистичные настроения населения и бизнеса преобладали в последние годы. В начале 2018-го индекс ненадолго вышел в положительную зону, но теперь вернулся в отрицательную.

Как считается индекс При расчетах индекса учитываются потребительские ожидания граждан и деловая активность российских предприятий по данным Росстата. В опросах участвуют 20 тыс. руководителей организаций из разных секторов экономики (промышленность, строительство, розничная торговля, сфера услуг) и 5 тыс. респондентов, представляющих взрослое население. В большинстве случаев индекс измеряется в диапазоне от 90 до 110, значения около 100 соответствуют нормальным настроениям предпринимателей, заметно выше 100 — наиболее благоприятным и оптимистичным, заметно ниже — депрессивным и кризисным. ИЭН включает в себя индекс потребительской уверенности граждан и индекс предпринимательской уверенности компаний.

Снова пессимизм

Показатель экономического настроения предпринимателей и потребителей стабильно находился на депрессивных уровнях (ниже 100) с середины 2014 года. Он миновал «точку максимального пессимизма» больше двух лет назад, в первом квартале 2016 года, говорится в докладе (тогда его уровень составил 82,7). В течение следующих девяти кварталов индекс рос, свидетельствуют данные ВШЭ, и в первом квартале 2018-го вышел, наконец, в положительную плоскость (100,1) — таким образом, в стране был зафиксирован благоприятный деловой климат.

На этом уровне он продержался недолго — к ухудшению ситуации во втором квартале привели, в том числе, решение по повышению ставки налога на добавленную стоимость (НДС), рост цен на топливо, запланированная пенсионная реформа и слабый потребительский спрос, поясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. И хотя прямое воздействие этих решений население ощутит позже, они могли повлиять на настроение респондентов, отмечается в докладе.

«Ретроспективный анализ подобных опросов показывает, что в ответ на новое налоговое давление, даже если изменения пойдут с 1 января 2019 года (С этого момента должен вырасти НДС. — РБК), промышленные предприятия начинают страховаться, минимизируя риски», — сказал Остапкович РБК. Часть предприятий попробуют увеличить производительность труда и ввести новые управленческие схемы, но другие перенесут риски на потребителя, предупреждает эксперт.

Эффект от принятых правительством мер будет носить затяжной, однако достаточно прогнозируемый характер, считает эксперт института отраслевого менеджмента РАНХИГС Олег Филиппов: «Бизнес в целом уже акклиматизировался после санкций и ужесточения налогового режима, он не воспримет это как шок». Проблема делового климата — в отсутствии позитивных сигналов, отмечает он. В такой ситуации бизнес «просто будет закрывать более рискованные или низкорентабельные проекты, вкладывая минимальные средства в развитие материальной базы и сокращая персонал», прогнозирует эксперт.

Самая проблемная отрасль

«Единственной депрессивной отраслью, которая никак не может выйти из состояния рецессии, является строительство. Все остальные хоть немного, но находятся в плюсе», — отмечает Остапкович. Во втором квартале индекс предпринимательской уверенности в строительстве упал на 2 п.п. и достиг рекордно низкой за последние десять лет отметки (-22%). Основными причинами, которые замедляют развитие сектора, Остапкович называет законодательные изменения в отрасли — переход на проектное финансирование и новый закон о дольщиках. Впрочем, по его словам, первые признаки восстановления сектора уже появились: «Похоже, они достигли дна и постепенно будут отрываться, но не раньше конца осени-начала зимы».

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Меньше пострадала сфера услуг — уверенность предпринимателей в первом квартале в ней снизилась на 1 п.п. до -2%. В основном это связано с низкой платежеспособностью населения, считает Остапкович: нынешний рост реальных располагаемых доходов и реальных зарплат населения пока носит восстановительный характер и скорее компенсирует потери предыдущих лет.

Индекс уверенности в розничной торговле вырос на 3 п.п. и достиг +5% впервые с 2013 года. В остальных секторах экономики заметных изменений не произошло: 1 п.п. потерял индикатор добывающей промышленности, снизившись в июне до нулевой отметки, а в обрабатывающей промышленности сохранил прежнее значение на уровне -3%. Не произошло изменений и в сфере потребления — индекс сохранил значение предыдущего квартала в -8%.

«Снижение индекса экономического настроения незначительно, однако оно вполне отражает сложность процесса восстановления российской экономики. Вероятнее всего, такое решение как повышение НДС вряд ли в полной мере учтено в опросе за второй квартал, ведь соответствующий законопроект был внесен в Госдуму только в середине июня. Это подтверждает вполне позитивная динамика компонентов индекса, связанных с розничной торговлей и потребительскими настроениями», — указывает научный сотрудник НИФИ Минфина Иван Никонов. На строительный сектор, который в основном и привел к падению индекса, влияет как новое регулирование в части долевого строительства, так и банкротства на рынке (Фонд защиты дольщиков ранее попросил признать банкротами пять компаний, входящих в Urban Group), отмечает он. А на ухудшении ожиданий в промышленности сказалось достаточно резкое ослабление рубля в начале апреля и санкционное давление на крупные предприятия, в частности UC Rusal, добавляет Никонов. Во втором полугодии значительного ухудшения или улучшения индекса, скорее всего, не произойдет, ожидает эксперт.