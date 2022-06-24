Минэкономики оценит вклад волонтеров и благотворителей в российский ВВП
Министерство экономического развития разместило на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка методики оценки влияния некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и волонтерского труда на экономику Российской Федерации». Сумма лота — 8,3 млн руб. Заявки принимались до 10 июня.
В настоящее время Минэкономразвития оценивает вклад в валовой внутренний продукт России только коммерческого сектора, «в то время как аналогичные показатели по некоммерческому сектору, включая добровольчество и благотворительность, не рассчитываются», говорится в описании закупки. Пробел в понимании влияния некоммерческого сектора (его еще называют «третьим сектором» после государства и бизнеса) ограничивает возможности министерства в части оценки эффективности мер поддержки и динамики его развития, следует из технического задания. С учетом того, что имеющиеся данные об НКО, благотворительности и волонтерах неоднородны, у ведомства возникла потребность в единой методике оценки их влияния на экономику страны.
Исполнитель работы должен будет проанализировать международные подходы в этой сфере — опыт не менее чем четырех стран, а также стандарты и рекомендации Организации объединенных наций (ООН), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка. Апробировать предложенную методику планируется на основе данных 2021 года, а применять ее на практике для ежегодной оценки влияния некоммерческого сектора на экономику — с 2023 года.
РБК направил запрос в Минэкономразвития.
Значение НКО и волонтеров для России и других стран
С экономической точки зрения некоммерческий сектор — это часть социальной сферы народного хозяйства, отмечает директор центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. НКО оказывают широкий спектр социальных услуг, включая образовательные программы, патриотическое воспитание, организацию досуга, оказание психологической помощи, социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями, помощь бездомным и многое другое, приводит она примеры.
По данным Минюста, по состоянию на 21 июня в России зарегистрированы 210 тыс. некоммерческих организаций, из них 1,9 тыс. — это политические партии и их структурные объединения, 32 тыс. — религиозные организации, 15,7 тыс. — профсоюзы, 59,1 тыс. — общественные организации. Финансируются НКО за счет членских взносов, пожертвований, грантов и бюджетных средств (на них могут рассчитывать только социально ориентированные НКО). Несмотря на то что НКО создаются не для заработка, они облагаются налогами и должны уплачивать в том числе НДФЛ и страховые взносы за штатных сотрудников, НДС и другие налоги в зависимости от режима налогообложения.
Доля некоммерческого сектора в ВВП страны во многом зависит от специфики организации социальных отраслей. «В тех странах, где традиционно в сфере образования и здравоохранения высока роль государственных организаций — поставщиков услуг, доля НКО в ВВП объективно оказывается ниже, чем там, где исторически оказанием услуг образования и здравоохранения занимались негосударственные организации», — говорит Мерсиянова.
Вместе с тем в последние 15–20 лет в мире наблюдается глобальный тренд на повышение роли НКО в оказании социальных услуг и, соответственно, рост экономического значения некоммерческого сектора. По данным международного исследования, выполненного под эгидой Университета им. Дж. Хопкинса, в начале 2010-х годов в среднем по группе обследованных 16 стран доля некоммерческого сектора в ВВП составляла 4,5%. Абсолютными лидерами по вкладу некоммерческого сектора в экономику были Канада (8,1% ВВП) и Израиль (7,1%). Во Франции доля составляла 4,7%, в Бразилии — 4,4%, в Киргизии — 2,3%, предоставила статистику эксперт.
Долю некоммерческого сектора в экономике России трудно достоверно определить из-за отсутствия достаточных статистических данных, сетует Мерсиянова. «Главный трудовой ресурс НКО — это волонтеры. Но данные Росстата по численности волонтеров, собранные в составе статистики труда, примерно в шесть раз ниже, чем данные, собранные Росмолодежью. Если брать в расчет высокую оценку численности волонтеров в России, то современный вклад некоммерческого сектора в ВВП можно с осторожностью оценить на уровне 0,6%», — полагает она. По данным Росстата, в 2020 году в качестве волонтеров работали 1,9 млн человек.
Доля сектора НКО в российской экономике в последние годы остается на уровне 1%, давала оценку старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Стародумова.
Какие есть методики
Международная практика выработала подходы к оценке вклада некоммерческого сектора в экономику. Существует рекомендованная Международной организацией труда (МОТ) методика статистического учета и стоимостной оценки труда волонтеров, а также Руководство по некоммерческим организациям в системе национальных счетов, подготовленное Департаментом статистики ООН. «Внедрение этих научно обоснованных методик в работу национальных органов статистики позволяет получать официальные оценки вклада волонтеров и некоммерческого сектора в ВВП конкретной страны, проводить международные сопоставления», — полагает Мерсиянова.
Пособие ООН можно адаптировать к российским национальным счетам, писала ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Евгения Исраелян. «Разработанная система учета волонтерского вклада в экономику позволила бы «вывести из тени» волонтерский труд как экономическое явление на рынке труда», — отмечала она.