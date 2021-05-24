Бизнес предложил выплаты на продукты нуждающимся вместо регулирования цен

По мнению экспертов Торгово-промышленной палаты, практика сдерживания цен «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Эксперты Торгово-промышленной палаты (ТПП) России предложили отказаться от практики административного регулирования цен в пользу «более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков». Об этом говорится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (есть у РБК).

В качестве примера эксперты ТПП называют программу адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и стоящим на учете на бирже труда или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. В частности, по мнению ТПП, речь может идти о целевых выплатах для покупки продуктов питания из утвержденной на федеральном уровне потребительской корзины в розничных сетях.

Другой мерой, которую предлагают эксперты ТПП, могла бы стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».

Административное регулирование цен «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов», полагают в ТПП. Там уверены, что «временные результаты от установления предельных цен «сверху», нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения». Со ссылкой на исторический и международный опыт эксперты ТПП отмечают, что подобная практика «в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров».