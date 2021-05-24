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Экономика ,  
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Бизнес предложил выплаты на продукты нуждающимся вместо регулирования цен

По мнению экспертов Торгово-промышленной палаты, практика сдерживания цен «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Эксперты Торгово-промышленной палаты (ТПП) России предложили отказаться от практики административного регулирования цен в пользу «более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков». Об этом говорится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (есть у РБК).

В качестве примера эксперты ТПП называют программу адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и стоящим на учете на бирже труда или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. В частности, по мнению ТПП, речь может идти о целевых выплатах для покупки продуктов питания из утвержденной на федеральном уровне потребительской корзины в розничных сетях.

Другой мерой, которую предлагают эксперты ТПП, могла бы стать «долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Административное регулирование цен «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов», полагают в ТПП. Там уверены, что «временные результаты от установления предельных цен «сверху», нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения». Со ссылкой на исторический и международный опыт эксперты ТПП отмечают, что подобная практика «в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров».

Резолюция ТПП направлена на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, добавляет ТАСС.

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Фото:Виталий Тимкив / ТАСС

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В апреле в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил, что в задачи правительства входит создание долговременных рыночных условий для стабилизации цен. Полагаться только «на точечные, по сути, директивные меры» нельзя, так как это приводит «к пустым полкам», как в Советском Союзе, отметил тогда президент. «Есть рыночные механизмы регулирования, нужно их использовать. Только вовремя и в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает», — сказал президент.

Авторы
Мария Бондаренко Мария Бондаренко, Екатерина Костина Екатерина Костина
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