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На российском рынке образовался избыток ноутбуков

«Коммерсантъ»: 1 млн ноутбуков остались нереализованными у поставщиков с прошлого года
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

С 2022 года у российских поставщиков электроники осталось около 1 млн ноутбуков, которые не получилось продать, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из крупных дистрибьюторов.

По его данным, больше всего на складах устройств от MSI, HP, Xiaomi, Haier и российских F+ и Prestigio. Если курс доллара сохранится, после февральских и мартовских праздников цена на них упадет на 10–15%, предположил собеседник издания.

Профицит ноутбуков «Коммерсанту» подтвердил ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев. Он объяснил профицит ноутбуков тем, что в начале 2022 года дистрибьюторы из-за возросшего спроса начали активно запасаться устройствами разных производителей, часто без постпродажной поддержки и русификации. Однако в конце года заработала схема параллельного импорта и на рынок вернулись товары премиум-брендов.

В начале февраля аналитики агрегатора Price.ru сообщили РБК Life о снижении средних цен на ноутбуки от различных производителей в стране. Падение цен на технику составило до 22%. Падение цен на ноутбуки эксперты также связывают с налаживанием параллельного импорта и распространением товаров от производителей из Китая и с Тайваня.

В марте российское правительство разрешило ввозить в страну востребованные товары иностранного производства без согласия правообладателей из-за западных санкций. Перечень оригинальных товаров формирует Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств. Среди разрешенных для серого (параллельного) импорта брендов электроники есть Apple, Asus, Samsung и другие.

Теги
профицит ноутбуки электроника параллельный импорт
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