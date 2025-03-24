Reuters узнал о плане Китая привлечь на рынок компании из США

Вице-премьер КНР встретился с представителями зарубежных корпораций, включая Apple, чтобы обсудить сотрудничество. Пекин хочет привлечь на рынок как можно больше иностранных инвестиций на фоне торговой войны с США, пишет Reuters

Хэ Лифэн (Фото: Aaron Favila / Getty Images)

Вице-премьер Китая Хэ Лифэн провел встречу с руководителями иностранных компаний Apple, Pfizer, Brookfield, Medtronic, Mastercard, Eli Lilly, Cargill и Corning. В пресс-релизе на сайте Министерства коммерции КНР говорится, что они обменялись мнениями о развитии мировой китайской экономики, а также обсудили расширение инвестиций в китайский рынок.

«Китай полон решимости содействовать высококачественному развитию, расширять открытость на высоком уровне и постоянно оптимизировать бизнес-среду», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Где именно проходили переговоры, в пресс-релизе не уточняется. Однако, как напоминает Reuters, в Пекине стартовал ежегодный международный «Форум развития Китая». Некоторых глав иностранных компаний лично примет председатель КНР Си Цзиньпин 28 марта, говорят источники агентства.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на форуме 23 марта, призвал страны бороться с «растущей нестабильностью и неопределенностью». Он также пообещал, что китайские власти будут проводить более активную макроэкономическую политику.

Пекин стремится привлечь иностранные инвестиции на фоне разворачивающейся торговой войны с США, пишет Reuters. После вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении 10-процентных пошлин в отношении всего товарного импорта из Китая. Тарифы начали действовать с 4 февраля, а 4 марта Трамп увеличил пошлины с 10 до 20%.

В ответ Китай с 10 февраля ввел тарифы на импорт из США 80 товарных наименований, включая сырую нефть, уголь, сжиженный природный газ и некоторые автомобили. Позднее были введены дополнительные пошлины в размере 10–15% на сельскохозяйственную продукцию из США, а также 15% — на импортируемую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок.

По данным Reuters на январь, прямые иностранные инвестиции в Китае снизились за год на 13,4%. Форум в Пекине должен привлечь на китайский рынок как можно больше иностранных компаний, однако на мероприятие из США приехали гораздо меньше компаний чем в прошлом году, рассказал собеседник агентства. Тем не менее представители американских компаний составляют наибольшую долю участников форму. По оценке китайского телеканала CCTV, всего на форум приехали 86 представителей компаний из 21 страны.