Какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году. Инфографика
К 2029 году наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение. Это следует из прогноза кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанного Минтрудом (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием).
Сильней всего упадет спрос на работников торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования.
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