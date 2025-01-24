Путин удивился средней зарплате в Москве и поспорил с Собяниным. Видео

Президент Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ, где речь шла в том числе о заработной плате и условиях труда молодых специалистов вуза, удивился размеру средней зарплаты в Москве, когда мэр столицы Сергей Собянин сказал, что она составляет 140–160 тыс. руб.

«Да ладно? Больше», — ответил глава государства. «Не больше», — подтвердил мэр Москвы.

По оценке Росстата, в октябре 2024 года средняя зарплата в Москве составила 151,6 тыс. руб., за январь—октябрь этого же года — 151,2 тыс. руб. Власти столицы прогнозируют, что средняя зарплата жителя Москвы превысит 200 тыс. руб. в 2027 году.