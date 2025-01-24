 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин удивился средней зарплате в Москве и поспорил с Собяниным. Видео

Путин удивился средней зарплате в Москве и поспорил с Собяниным

Президент Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ, где речь шла в том числе о заработной плате и условиях труда молодых специалистов вуза, удивился размеру средней зарплаты в Москве, когда мэр столицы Сергей Собянин сказал, что она составляет 140–160 тыс. руб.

«Да ладно? Больше», — ответил глава государства. «Не больше», — подтвердил мэр Москвы.

По оценке Росстата, в октябре 2024 года средняя зарплата в Москве составила 151,6 тыс. руб., за январь—октябрь этого же года — 151,2 тыс. руб. Власти столицы прогнозируют, что средняя зарплата жителя Москвы превысит 200 тыс. руб. в 2027 году.

Челябинский завод ошибочно начислил рабочим зарплату по ₽5 млн
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
зарплата Москва МГУ Владимир Путин Сергей Собянин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Минтруд пообещал выплатить россиянам разницу индексаций пенсий за январь
Общество
Котяков назвал размер маткапитала в 2025 году после индексации
Общество
В Думе предложили увеличить выплату из остатков маткапитала до ₽20 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:59
Двое каратистов не вернулись на Украину после турнира в ИталииСпорт, 17:54
Путин допустил, что конфликт на Украине не начался бы при ТрампеПолитика, 17:47
Лавров оценил готовность Киева и Запада к мирным переговорамПолитика, 17:43
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 17:40
Севастополь включили в зону федеральной ЧС из-за разлива мазутаОбщество, 17:36
Депутат заявил о переводе обслуживающих системы ПВО техников в пехоту ВСУПолитика, 17:34
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Суд в Саратове арестовал начальника колонии за превышение полномочийОбщество, 17:32
ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:29
Как проблемы с алкоголем могут сорвать назначение главы ПентагонаПолитика, 17:28
Россия и Мадагаскар договорились о неразмещении первыми оружия в космосеПолитика, 17:15
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:14
Путин удивился средней зарплате в Москве и поспорил с Собяниным. ВидеоЭкономика, 17:10
Глава Wildberries заявила, что маркетплейс не переименуют в «Ягодки»Бизнес, 17:09