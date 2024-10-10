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Власти Москвы спрогнозировали, когда средняя зарплата превысит ₽200 тыс.

Власти Москвы спрогнозировали средние зарплаты более 200 тыс. руб. в 2027 году
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Новости Москвы
Средняя начисленная зарплата москвича в 2025 году составит 180,4 тыс. руб, а к 2027-му — 214,3 тыс. руб., ожидают столичные власти. Они также прогнозируют умеренный рост потребительского сектора
Фото: Смертин Павел / ТАСС
Фото: Смертин Павел / ТАСС

Средняя зарплата жителя Москвы превысит 200 тыс. руб. в 2027 году, следует из прогноза социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы.

Согласно плану, средняя номинальная начисленная зарплата на одного работника в 2025 году составит 180,4 тыс. руб., в 2026-м — 198,5 тыс. руб., в 2027-м — 214,3 тыс. руб. В текущем году этот показатель оценили в 161,1 тыс. руб.

Власти Москвы также ожидают умеренный рост потребительского сектора на фоне «нормализации темпов роста заработных плат и замедления динамики розничного кредитования, а также повышения налоговой нагрузки». Ежегодный рост розничного оборота прогнозируется в 2,5–3% за планируемый период.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным Росстата, в 2023 году в экономике Москвы были задействованы 1,2 млн иностранных трудовых мигрантов. В 2024 году и в среднесрочной перспективе данный уровень использования труда иностранной рабочей силы сохранится.

В июле Росстат оценил среднемесячную номинальную начисленную зарплату в целом по России в 85 тыс. руб., что на 20% больше показателя за аналогичный период 2023 года. При этом в Москве она составляет около 153 тыс. руб., на Чукотке — 181 тыс. руб., а в Ингушетии — менее 34 тыс. руб.

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Россия Москва зарплата социально-экономическое развитие
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