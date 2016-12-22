Дворкович заявил о прячущихся от делегации России в Давосе американцах

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в Давосе, что пытался встретиться с членами американской делегации, но те прятались от россиян

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, что хотел встретиться с представителями американской делегации на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. По словам чиновника, Россия и США могли бы обсудить энергетические вопросы, но американцы «прятались» на форуме.

​«Санкции — не самая важная вещь в мире, это незначительная проблема, на обсуждение которой мы не должны тратить много времени. Мы должны просто работать все более эффективно. Это не Россия прячется от диалога, это не Россия не открыта [к нему]. Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят разговаривать, прячась от реальной дискуссии»​, — заявил Дворкович, выступая на сессии «Стратегический прогноз: Россия».

На вопрос модератора сессии, просил ли Дворкович о встрече с американским лидером Дональдом Трампом, который также ожидался в Давосе, российский вице-премьер ответил, что он не президент страны и находится не в том положении, чтобы договариваться о встрече с Трампом. «Но я был готов к контактам с членами американской делегации. И есть, я думаю, только одна сфера, где [возможен] диалог, — это энергетика. Без России очень сложно обсуждать энергетические вопросы всем вместе», — подчеркнул Дворкович. Когда ведущий попытался уточнить, как именно Дворкович договаривался о встрече, чиновник сказал, что для этого есть специальные каналы.

«Один человек, которого спросили сегодня об эффективности санкций, — ваш (США. — РБК) министр финансов — ответил: «Мы считаем, что санкции эффективны, санкции против Северной Кореи и Ирана были эффективны». Но, во-первых, Россия не Северная Корея и Иран. Второе — санкции против Северной Кореи и Ирана были многосторонними, все страны принимали решение. В случае с американскими санкциями это не так», — также сказал Дворкович на сессии.

Дворкович возглавил российскую делегацию на Давосском форуме в 2018 году. Кроме него на ВЭФ поехали министр экономического развития Максим Орешкин, глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, глава Сбербанка Герман Греф, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр связи Николай Никифоров.