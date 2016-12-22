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Правительство позволило госструктурам скрывать закупки банковских услуг
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Правительство позволило госструктурам скрывать закупки банковских услуг
Война санкций, 08:29
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Правительство позволило госструктурам скрывать закупки банковских услуг
Правительство расширило список финансовых услуг, сведения о закупке которых больше не подлежат разглашению. Среди них — банковские и страховые услуги, а также услуги по предоставлению займов
Дом правительства Российской Федерации (Фото: Никита Попов / РБК)

Российский кабмин временно включил в список финансовых услуг, сведения о закупке которых «не составляют гостайну, однако и не должны быть размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», банковские услуги. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее распоряжение было подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым 20 января, однако обнародовано оно было только накануне.

Распоряжение, как подчеркивается в документе, будет действовать до 1 июля 2018 года. Согласно ему, госструктурам до указанной даты больше не нужно будет публично отчитываться за закупки банковских и страховых услуг. Кроме того, раскрывать данные им не нужно будет и при закупках услуг по предоставлению займов, поручительств и услуг по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).

Правительство разрешило госкомпаниям скрывать своих поставщиков
Экономика

В ноябре прошлого года скрывать своих поставщиков и подрядчиков, получающих контракты, правительство разрешило госкомпаниям. Эта мера, согласно постановлению, также будет действовать до 1 июля 2018 года. Источники «Ведомостей», близкие к госкомпаниям, тогда поясняли, что подобное решение правительства было нацелено на то, чтобы защитить схемы обхода российскими компаниями санкций США.

До этого кабмин также временно, до 1 июля 2018 года, закрыл все закупки для Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. Эти сведения правительство отнесло к государственной тайне. Причиной для подобного распоряжения близкий к Минобороны собеседник «Ведомостей» тогда тоже назвал американские санкции. Срок до 1 июля 2018 года он объяснял надеждой на то, что к этому времени весь процесс размещения гособоронзаказа на следующий год, который обычно происходит в первое полугодие, будет закрыт.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: госзакупки , Правительство
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