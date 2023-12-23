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В Британии резко выросло число компаний, которым грозит закрытие

Bloomberg: в Британии резко выросло число компаний, которым грозит закрытие
В 2023 году налоговый орган Британии подал заявки на закрытие 2391 организаций из-за неуплаченных налогов, что более чем в 3 раза превышает показатели за аналогичный период 2022 года
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании в Лондоне
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании в Лондоне (Фото: Steve Taylor / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Великобритании резко возросло число заявлений о прекращении деятельности компаний из-за неуплаченных налогов, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным бухгалтерской фирмы UHY Hacker Young, на которые ссылается агентство, за последний год Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании подало заявки на закрытие 2391 компаний из-за неуплаченных налогов, что более чем в три раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

«Огромный рост числа заявок, направляемых Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, является явным признаком того, что налоговый орган более агрессивно преследует налоговые долги», — приводит агентство слова представителя UHY Hacker Youn Питера Кубика.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Bloomberg отмечает, что налоговому органу было запрещено ходатайствовать о прекращении деятельности организаций до конца марта 2022 года в рамках мер по защите компаний во время пандемии COVID-19. Как правило, ведомство подает соответствующие заявки для привлечения к ответственности предприятий, задолжавших кредиторам. Ходатайство о прекращении деятельности, которое может привести к ликвидации компании и распределению ее активов, можно урегулировать с помощью выплаты долга, отмечает агентство.

Агентство со ссылкой на ежемесячный отчет правительства Великобритании от 15 декабря приходит к выводу о росте числа принудительных ликвидаций компаний, которые, как правило, инициируют кредиторы в попытке взыскать долги. По данным Bloomberg, в июле в офисе службы банкротства Великобритании сообщали о росте числа ходатайств Управления по налоговым и таможенным сборам о прекращении деятельности предприятий.

Bloomberg объяснил возросшее давление на британские компании высокими ценами на энергоносители, устойчивой инфляцией и падением стоимости жизни, ударившим по потребителям. При этом в некоторых случаях, отмечает агентство, организации отдавали предпочтение другим кредиторам, а не налоговому органу,

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Согласно последнему отчету Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, на который ссылается агентство, с июля по сентябрь 2023 года задолженность перед ведомством достигла £37,7 млрд ($48 млрд) по сравнению с £31,2 млрд за аналогичный период два года назад.

Bloomberg отмечает, что компания The Vampire’s Wife летом заявила о подаче соответствующей петиции налоговым органом без предупреждения, а футбольные клубы Reading и Southend United после получения ходатайства о ликвидации смогли договориться с ведомством.

«Мы наблюдаем гораздо более агрессивную позицию налогового органа в ответ на разумные просьбы о сроках оплаты, — приводит агентство слова главного исполнительного директора UKHospitality Кейт Николлс. — Мы бы настоятельно призвали их не предпринимать поспешных действий, которые могут спровоцировать проблемы, в частности, в небольших независимых компаниях, когда немного здравого смысла и прагматизма помогли бы бизнесу пережить краткосрочные трудности, которые, несомненно, улучшатся».

Представитель Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании заявил агентству, что подобные ходатайства подаются только в качестве крайней меры, а показатели ликвидаций компаний возвращаются к обычному уровню после окончания действия мер по защите бизнеса от последствий пандемии. «Мы поддерживаем клиентов, у которых есть налоговые долги, и подаем заявления о прекращении деятельности только после того, как исчерпаем все другие варианты, чтобы защитить деньги налогоплательщиков», — приводит Bloomberg слова представитель налогового органа.

Ранее в Организации экономического сотрудничества и развития, куда входит Великобритания, задумались о пересмотре налогообложения на фоне распространения удаленной работы из-за границы. Bloomberg отмечало, что пандемия коронавируса и популярность конференций в Zoom стерли грань между работой и отдыхом, появилось новое поколение «цифровых кочевников», которые получают деньги в одной стране, одновременно находясь в другой, при этом четких правил о том, как иностранцы должны платить налоги до того, как станут резидентами, нет.

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Юлия Овчинникова
Великобритания неуплата налогов
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