Небоскреб Aon Center в Лос-Анджелесе продали на $100 млн дешевле, чем купили

Небоскреб в Лос-Анджелесе продали на $100 млн дешевле, чем купили

Третий по высоте небоскреб Лос-Анджелеса продали за $147,8 млн инвесторам Дэниелу Абрамсу и Адаму Тишеру

Aon Center (справа), Лос-Анджелес, США (Фото: mpi34 / imago-images.de / Global Look Press)

В Лос-Анджелесе третий по высоте небоскреб Aon Center продали за $147,8 млн, что примерно на 45% ниже его цены в рамках последней сделки в 2014 году ($268,5 млн), пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, это событие стало крупнейшей офисной сделкой в 2023 году в центре Лос-Анджелеса, который считался одним из наиболее пострадавших рынков США со времен пандемии из-за роста популярности удаленной работы и снижения стоимости помещений на фоне растущих процентных ставок. Покупателями выступили инвесторы Дэниел Абрамс и Адам Тишер, интересы продавца представлял Кевин Шеннон из Newmark Group Inc.

«Благодаря низкой цене и владельцу с хорошей капитализацией Aon Center получит конкурентные возможности для привлечения и удержания арендаторов, которые желают приобрести благоустроенный офис в небоскребе в самом центре Лос-Анджелеса», — приводит агентство заявление брокера компании Colliers Шона Фалпа, представляющего покупателей.

Агентство со ссылкой на брокерскую компанию Savills отмечает, что почти 30% офисных площадей в центре Лос-Анджелеса были доступны для аренды или субаренды в третьем квартале 2023 года. Многих арендаторов и инвесторов отталкивают труднодоступные районы и большое количество бездомных, пишет Bloomberg . Согласно данным Savills, арендные ставки в центре города были на 40% ниже, чем в более привлекательных районах, таких как Сенчери-Сити, где они составляли 16%.

Bloomberg напомнило, что некогда крупнейший арендодатель центра Лос-Анджелеса дочерняя компания Brookfield Corp. в этом году объявила дефолт трех офисных зданий в данном районе. Дополнительным ударом для продавцов стало введение с 1 апреля 5,5-процентного трансфертного налога на сделки с недвижимостью стоимостью более $10 миллионов.

По данным аналитической компании Green Street, на которые ссылается агентство, цены на офисные помещения в США упали на 35% по сравнению с первым кварталом 2022 года, когда Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Согласно отчетам о недвижимости, пишет Bloomberg, 62-этажный Aon Center был построен в 1973 году и куплен в 2014 году компанией Shorenstein примерно за $268,5 миллионов. Цена продажи составляет около $134 долларов за квадратный фут. По данным агентства, последним крупным офисным объектом в центре Лос-Анджелеса, выставленным на продажу, было здание Union Bank. Эту сделку закрыли в марте 2023 года за $104 миллиона, или около $150 за квадратный фут.