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Форум «Россия зовет!» ,  
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ВТБ раскрыл, почему будет открывать офисы на фоне обратного тренда

Зампред ВТБ Горшков: банк открывает новые офисы несмотря на цифровизацию
Сюжет
Форум «Россия зовет!»

ВТБ раскрыл, почему будет открывать офисы на фоне обратного тренда
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Планы ВТБ увеличить сеть офисов на 40% на фоне тренда на цифровизацию финансовых услуг связаны с тем, что каждый выбирает для себя более удобную форму взаимодействия с банком. Об этом в интервью телеканалу РБК на форуме «Россия зовет» заявил заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

«Мы как люди любим выбор. Для разных ситуаций мы выбираем наиболее удобный способ взаимодействия с банком. Если что-то нужно быстро: остаток по счету, сделать перевод родителям или ребенку — то зайдем в телефон. А если нам хочется обсудить крупную сделку, ипотеку, вклад, привлечение инвестиционного инструмента, то, возможно, мы захотим поговорить с человеком», — рассказал он.

По его словам, «многие, наверное, удивились, когда услышали о таком фокусе на розницу». «Это немножко входит в диссонанс с существующей турбулентностью и регулярным изменением ключевой ставки банка России. Но мы считаем, что это очень хороший период, чтобы расширить свое присутствие в розничном сегменте», — добавил Георгий Горшков.

По его словам, за три года ВТБ откроет порядка 500 новых офисов. «Это не только новые субъекты, но и активное развитие в тех крупных субъектах, где мы уже присутствуем. Мы хотели бы, чтобы наши офисы находились бы в шаговой доступности для наших клиентов, были близко от их мест проживания или работы», — заявил он.

«Нам такой бюджет не нужен». Главное с форума «Россия зовет!»
Финансы

Теги
ВТБ отделения цифровизация «Россия зовет!»

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