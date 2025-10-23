 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Сюжет
Военная операция на Украине
На фоне ударов по энергетике и прекращения импорта газа через Польшу из-за модернизации Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища. Запас газа в них 22 октября снизился на 0,01%. 23 октября импорт должны возобновить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В начале текущей недели Украина приостановила заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) на фоне российских ударов по объектам украинского энергетического комплекса и прекращения импортных поставок через Польшу, сообщает «РБК-Украина», изучив открытые данные оператора газотранспортной системы страны (ОГТСУ) и европейских газовых платформ.

В результате 22 октября запас газа в ПХГ снизился на 0,01%, отмечает агентство.

Согласно данным ОГТСУ, импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 млн куб. м в сутки, прекратился утром 20 октября из-за плановых работ по модернизации на точке соединения украинской и польской систем. Возобновление поставок запланировано на 23 октября, в период 23–25 октября они будут ограничены 6,48 млн куб. м в сутки.

Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по объектам украинской энергетики, обеспечивающим действия ВСУ, в том числе 21, 22 и 23 октября. Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Зеленский рассказал, у каких стран Украина планирует закупать газ
Политика
Владимир Зеленский

Украинский министр энергетики Светлана Гринчук сообщала, что к началу отопительного сезона 2025/2026 необходимо накопить минимум 13,2 млрд куб. м природного газа в своих подземных хранилищах. Планировалось импортировать 4,6 млрд куб. м.

В начале октября на фоне перебоев с электроснабжением Гринчук заявила, что Украина собирается нарастить импорт газа на треть от запланированного объема (около 1,5 млрд куб. м).

Как писал Bloomberg, на фоне потери примерно 60% внутренней добычи газа Украина может быть вынуждена закупить около 4,4 млрд куб. м газа на сумму почти €2 млрд. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что страна должна быть готова к таким тратам. Среди стран, где Киев может закупить газ, он называл Грецию и Азербайджан.

20 октября замминистра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что план закачки газа в ПХГ перед отопительным сезоном выполнен «на 99,5%», передает «РБК-Украина». Киев продолжит импорт из-за падения добычи, добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
запасы газа подземные хранилища ПХГ отопительный сезон Украина Польша
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по газовой инфраструктуре Украины
Политика
Совет ЕС принял план по запрету импорта российского газа с оговорками
Политика
Вучич заявил, что не видит альтернативы российскому газу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России Политика, 14:46
Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту Общество, 14:45
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА Спорт, 14:41
В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок Технологии и медиа, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни» Политика, 14:37
В московской школе случилась давка из-за закрытой двери Общество, 14:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В каждой компании есть особенно ценные сотрудники. Как их не потерять Образование, 14:31
Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов Экономика, 14:30
Какие технологии будут определять развитие финансового сектора Отрасли, 14:28
ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам Инвестиции, 14:24
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища Экономика, 14:20
Правительство сохранит льготу по НДС для российских разработчиков ПО Бизнес, 14:19
Умер рекордсмен «Торпедо» и финалист Евро-1964 Виктор Шустиков Спорт, 14:14