На фоне ударов по энергетике и прекращения импорта газа через Польшу из-за модернизации Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища. Запас газа в них 22 октября снизился на 0,01%. 23 октября импорт должны возобновить

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В начале текущей недели Украина приостановила заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) на фоне российских ударов по объектам украинского энергетического комплекса и прекращения импортных поставок через Польшу, сообщает «РБК-Украина», изучив открытые данные оператора газотранспортной системы страны (ОГТСУ) и европейских газовых платформ.

В результате 22 октября запас газа в ПХГ снизился на 0,01%, отмечает агентство.

Согласно данным ОГТСУ, импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 млн куб. м в сутки, прекратился утром 20 октября из-за плановых работ по модернизации на точке соединения украинской и польской систем. Возобновление поставок запланировано на 23 октября, в период 23–25 октября они будут ограничены 6,48 млн куб. м в сутки.

Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по объектам украинской энергетики, обеспечивающим действия ВСУ, в том числе 21, 22 и 23 октября. Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Украинский министр энергетики Светлана Гринчук сообщала, что к началу отопительного сезона 2025/2026 необходимо накопить минимум 13,2 млрд куб. м природного газа в своих подземных хранилищах. Планировалось импортировать 4,6 млрд куб. м.

В начале октября на фоне перебоев с электроснабжением Гринчук заявила, что Украина собирается нарастить импорт газа на треть от запланированного объема (около 1,5 млрд куб. м).

Как писал Bloomberg, на фоне потери примерно 60% внутренней добычи газа Украина может быть вынуждена закупить около 4,4 млрд куб. м газа на сумму почти €2 млрд. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что страна должна быть готова к таким тратам. Среди стран, где Киев может закупить газ, он называл Грецию и Азербайджан.

20 октября замминистра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что план закачки газа в ПХГ перед отопительным сезоном выполнен «на 99,5%», передает «РБК-Украина». Киев продолжит импорт из-за падения добычи, добавил он.