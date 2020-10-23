В Госдуме сравнили госпрограммы с неспособным ожить покойником

По словам выступающего за отказ от госпрограмм главы комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, покойник может «выглядеть обалденно совершенно, но не оживет»

Андрей Макаров (Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Реализуемые в России госпрограммы доказали свою неэффективность, а потому стоит от них отказаться, заявил на заседании председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

«Может быть, стоит отказаться от механизма, который за десять лет доказал свою неэффективность, и работать на основании национальных целей?» — предложил депутат главе Минэкономразвития Максиму Решетникову на заседании комитета, где 23 октября рассматривались госпрограммы в сфере экономического и энергетического развития (цитата из сообщения пресс-службы Госдумы).

Министр, однако, с таким предложением не согласился. По словам Решетникова, госпрограммы необходимы как инструмент, который связывает бюджет с целями, и если отказаться от них, придется искать им замену.

«Придется придумывать тогда что‑то иное, что столкнется с этими же проблемами», — сказал Решетников, заявив в то же время о намерении «пересмотреть и донастроить всю систему государственных программ». «Потому что очевидно, что действующая система целевых индикаторов программ в том виде, как есть, не отражает и не полностью нацелена на достижение тех задач, которые поставил президент», — добавил он.

Макаров в эффективности перенастройки госпрограмм, которые, по его словам, представляют собой лишь «инструмент занятости чиновников», усомнился.