Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Беспрецедентные ресурсы

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, представляя проект федерального бюджета, отметил, что в 2020 году 35,1% ВВП страны будет перераспределяться через бюджетную систему, то есть через федеральный бюджет, бюджеты внебюджетных фондов и субъектов федерации. По его словам, это беспрецедентный уровень: «Такого объема перераспределения никогда не было. Приведу цифры 2018 года — это 32,8%, 2006 год — 28,9%», отмечал первый вице-премьер.

На реализацию нацпроектов в 2020 году будет направлено почти 2 трлн руб. из федерального бюджета, следует из проекта бюджета. Пока исполнение расходов по нацпроектам запаздывает: по состоянию на 17 октября использовано только 59% заложенных на 2019 год средств, заметил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals (в 2020 году — $42,4 за баррель). «Мы застрахованы от различных негативных сценариев развития на рынке нефти, бюджет составлен с учетом того, что мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — более 7% ВВП будет в нем уже в следующем году», — сообщил Силуанов.

Превышение ликвидной частью ФНБ планки в 7% ВВП позволит правительству начать инвестировать накопленные резервы, внутри страны на крупные проекты может быть направлено порядка 15–20% от суммы превышения, говорил Силуанов. «В следующем году мы имеем возможность уже инвестировать эти средства (ФНБ. — РБК) в проекты. Готовы рассматривать предложения от субъектов РФ с тем, чтобы эти ресурсы шли и на региональные проекты, которые дадут результат по увеличению экономического потенциала субъектов», — сказал Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Средства ФНБ должны размещаться «в надежные и ликвидные инструменты», напомнил Алексей Кудрин. «Нам нужно разобраться сначала в политике и механизмах (инвестирования)», — указал он.

Низкие расходы на медицину и образование

Предложенный правительством проект бюджета является продолжением политического курса, который привел к экономическому кризису и сдерживает финансирование образования, науки, здравоохранения, считает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Бюджетные расходы на образование и здравоохранение недостаточны для развития страны, подчеркнул он. «На медицину и образование сегодня надо минимум по 7% расходной части, на науку надо утраивать, учетверять бюджетные расходы, чтобы выйти вперед», — сказал он.

Расходы на развитие образования планируются в среднем за 2020–2022 годы на уровне 3,7% ВВП, расходы на здравоохранение — 2,9% ВВП, что значительно ниже, чем в странах «большой семерки», отмечали аудиторы Счетной палаты. К примеру, в Великобритании в 2018–2019 финансовом году фактические расходы на здравоохранение составили 7,2% ВВП, на образование — 4,2% ВВП; в США на 2020–2022 годы на обязательные расходы на здравоохранение предусмотрено 10,1% ВВП ежегодно.

Используемая правительством модель экономической стабилизации обеспечила макроэкономическую устойчивость, однако экономика России так и не вышла на траекторию стабильного роста и развития, считают в партии «Справедливая Россия». «Обратной стороной достижений стало снижение драйверов экономического роста, прежде всего потребительского спроса, низкое качество планирования, неэффективное использование бюджетных средств, низкий за последние 15 лет уровень исполнения расходов, формирование огромных объемов зарезервированных средств на стадии принятия бюджета», — сказал справедливорос Александр Ремезков. Темпы роста экономики, прогнозируемые правительством, не позволят увеличить ВВП на душу населения к 2024 году в 1,5 раза, подчеркнул депутат. Согласно прогнозу, в 2020 году темпы роста ВВП ожидаются на уровне 1,7%, в 2021 году — 3,1%, в 2022 году — 3,2%. Убедительного обоснования таких темпов роста экономики, а также ускорения инвестиций в основной капитал в проекте федерального бюджета нет, подчеркнул он.



