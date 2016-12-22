Цена нефти Brent за день упала на $3,5

Падение составило 4,5%, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в декабре снизилась до $76,14 за баррель

Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $77 за баррель, таких показателей не было с 10 сентября.

Снижение на 19:42 мск составило 4,5%, до $76,14 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. Торги 22 октября закрылись на отметке $79,83 за баррель, 23 октября открылись на отметке $80,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 3,11% — до $65,36 за баррель.

На фоне снижения стоимости нефти курс доллара к рублю на Московской бирже укреплялся в 19.20 мск до 65,7 руб. (рост на 0,29%) а евро в 19.10 мск - до 75,44 руб. (рост на 0,48%).

В начале октября нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года. Это произошло на фоне ожидания сокращения экспорта нефти Ираном.​