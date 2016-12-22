Кудрин назвал меры по снижению напряженности в отношениях России и Запада

Санкции против России в этом году отнимут от роста ВВП порядка 0,5%, заявил в блиц-интервью РБК Алексей Кудрин. Для снижения напряженности Россия и Запад могли бы заключить новые военные соглашения, считает он

Алексей Кудрин (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Снижение напряженности в отношениях России и Запада возможно, этому могут помочь новые военные соглашения, заявил в блиц-интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Поскольку Россия — заметная экономика в мире и с ней связано очень много контактов, экономических ресурсов и геополитических вопросов, — наращивание напряжения невыгодно. Поэтому я убежден, что компромиссы возможны, но только на пути взаимных шагов, никак не односторонних. Это могут быть договоренности по сдерживанию военного напряжения, новые военные соглашения, которые снижали бы риски. Новые договоренности могут касаться геополитических рисков, которые связаны и с Ближним Востоком, и с украинской темой, — я считаю, что на всех направлениях возможны взаимные шаги навстречу. При том влиянии, которое имеют Запад и Россия, мы вместе способны решать и разрешить целый ряд противоречий и конфликтов», — сказал Кудрин.

По его словам, рост напряженности невыгоден ни Западу, ни России, так как он увеличивает риски для бюджетных систем и для инвесторов. Глава Счетной палаты напомнил о своем опыте участия в международных переговорах по экономическим темам. «У нас были очень жесткие дискуссии по целому ряду финансовых секторов, условий работы, применения тех или иных взаимных стандартов, по открытию рынков. Какими бы жесткими ни были эти противоречия, мы находили развязки», — отметил он.

«Сегодня же мы не используем все ресурсы и возможности в международных переговорах», — подчеркнул Кудрин.

Ранее Кудрин заявил, что возможное расширение санкций США может помешать выполнению целей из майского указа Владимира Путина. По мнению Кудрина, внешняя политика России должна быть направлена «на уменьшение напряженности с другими странами и как минимум сохранение и снижение санкционного режима, а не наращивание».

В конгрессе США сейчас обсуждаются санкции в отношении российского госдолга и госбанков. В блиц-интервью РБК Кудрин сказал, что в целом санкции могут отнять 0,5% от роста ВВП в этом году (в апреле США уже расширили ограничения против России и, в частности, включили в список SDN бизнесменов Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга). «Эффект новых санкций, которые могут ввести до или после ноябрьских выборов, зависит от того, какие системообразующие банки попадут под удар. Мой прогноз: серьезных санкций на ключевые банки не будет. Мы не на таком уровне противостояния или конфликта», — отметил он. При этом санкции в отношении госдолга, по мнению Кудрина, на рост экономики влияния не окажут.