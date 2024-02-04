Перепись населения насчитала в России шесть вымерших и заснувших языков

Проведенная в 2021 году перепись населения России указала на пять исчезнувших языков и один заснувший, сообщили ученые РАН по итогам анализа переписи. Лингвисты уточняют, что с начала XX века в России ушло 15 языков

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По итогам последней Всероссийской переписи населения (официально известна как ВПН-2020, но проводилась осенью 2021 года) в России насчитывается 155 живых языков. Но респонденты, отвечая на вопрос, какими языками они владеют, указали пять языков, которые лингвисты относят к исчезнувшим (алеутский, керекский, айнский, сиреникский и югский), и один классифицируемый как заснувший (орочский). Это следует из аналитической записки «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения», подготовленной специалистами Института языкознания РАН (документ датирован 28 декабря 2023 года, РБК его изучил).

Документ подготовлен «для использования в целях обеспечения научно обоснованного единообразия в оценке языковой картины России», сообщил Росстат, отвечавший за проведение переписи.

Авторы записки поясняют, что заснувшими и исчезнувшими языками никто полноценно не владеет. Заснувшими считаются языки, у которых есть носители, которые что-то помнят (например, отдельные слова, песню — такова ситуация с орочским языком), или люди, частично выучившие такие языки во взрослом возрасте (например, такова ситуация с сойотским языком, на котором говорили в Бурятии). К исчезнувшим отнесены языки, на которых никто уже не говорит. По мнению авторов, респонденты переписи указывают такие языки в качестве родного или языка владения, как правило, из-за того, что это язык их национальности (например, керекский, сиреникский, югский).

Среди заснувших языков 43 человека указали, что они владеют орочским языком (относится к тунгусо-маньчжурским языкам). Последний его активный носитель умер в 2008 году (об этом заявляла Ассоциация коренных малочисленных народов Хабаровского края), но, возможно, оставались люди, пассивно понимающие язык, комментируют авторы документа.

Около 170 человек ответили, что владеют айнским языком, четыре человека привели керекский, двое — сиреникский, семеро — югский, следует из данных переписи (.xlsx). Лингвисты РАН отмечают, что айнский (точнее курильско-айнский) исчез в начале XX века, а некоторые потомки айнов, переселившиеся на Камчатку, указывают свой язык как айнский, хотя не говорят на нем уже несколько поколений. Керекский язык был когда-то распространен на Чукотке, а исчез между 1991 и 2005 годом.

Почему вымирают языки

Всего, по актуальным данным Института языкознания РАН, с начала XX века на территории России вымерли или заснули 15 языков. Согласно их данным, последним таким языком был алеутский — его последняя российская носительница умерла в 2021 году. Однако этот язык еще знают несколько старейших жителей штата Аляска, США. Специалисты Института языкознания РАН также выделяют алеутско-медновский язык, который они пока относят к живым в России (один из 155). По состоянию на 2022 год оставалась только одна носительница этого языка.

«Сейчас число языков уменьшается, причем уменьшается стремительно. Этот процесс идет примерно с XVI века, с начала эпохи Великих географических открытий — то, что сегодня называют глобализацией. Мир просто стал маленьким. Раньше языки исчезали, но они и возникали: сел в лодку, уехал далеко, перестал общаться с соплеменниками... — через 200 лет у нас разные языки. В современном мире поди попробуй куда-нибудь уплыть», — объяснял в 2023 году на публичной лекции российский лингвист Владимир Плунгян.

Из числа существующих языков народов России на грани исчезновения находятся около 10%, более 60% приближаются к этой границе, а вполне благополучными можно признать только 7%, рассказывал в 2022 году директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик.

«Лингвистам интересны все языки, но чуть более интересны те, которые не похожи на другие. Например, сойотский язык — это один из тюркских языков, но про тюркские языки (турецкий, чувашский, узбекский, тувинский и многие другие) у нас много информации и без него; а вот у айнского языка родственников нет, и поэтому его особенно жалко терять», — сказал РБК кандидат филологических наук, доцент РГГУ Александр Пиперски.

Айны — представители древнейшего населения Японских островов, а также юга Сахалина, Курильских островов. «Айнский язык был не менее загадочен, чем его носители. До сих пор, несмотря на то что его изучение насчитывает уже полтора столетия, его родственные связи не выяснены», — пишет в статье 2022 года «Гибель айнского языка» лингвист Владимир Алпатов.

Как воспринимать языковые данные переписи

Что касается 155 выделенных по итогам переписи живых языков, «большая часть россиян не думает о том, существует ли единый марийский язык или два языка: горномарийский и луговой марийский; удмуртский язык или два языка: удмуртский и бесермянский; единый даргинский язык в Дагестане или шесть разных языков», комментирует Александр Пиперски. Споры типа «один язык или несколько» становятся заметными, когда они связаны с вопросами политической или экономической самостоятельности, как было в странах бывшей Югославии (так, если раньше выделяли один язык — сербохорватский, то теперь четыре — сербский, хорватский, боснийский, черногорский), говорит он. «В России таких вопросов сейчас нет, поэтому и споры остаются локальными: они интересуют только местное сообщество и лингвистов», — отметил он. В целом в лингвистике нередко возникают сложности с тем, что считать отдельными языками, а что — диалектами одного языка.

По данным переписи 2021 года, самыми распространенными языками в России по владению являются русский (его указали 134,3 млн человек), английский (5,07 млн), татарский (3,26 млн), чеченский (1,49 млн), башкирский (1,09 млн). По использованию в повседневной жизни первая пятерка выглядит так: русский (132,3 млн), татарский (2,92 млн), английский (1,6 млн), чеченский (1,46 млн), башкирский (0,94 млн).

Среди родных языков на первом месте русский — 111,5 млн человек, далее идут татарский (4,07 млн), чеченский (1,64 млн), башкирский (1,32 млн), аварский (0,91 млн). Однако более 16,6 млн человек не указали свой родной язык.

Пиперски указывает, что языковые данные переписи никогда не бывают объективными, ответы на вопросы о языках зависят от множества факторов, причем эти факторы могут зависеть от текущего контекста. «Люди конструируют свой образ: они говорят то, что соответствует их этническому самосознанию, то, что выгодно, престижно и безопасно. Когда действует политика русификации, упоминают только русский язык, а если идет программа поддержки малых языков, люди будут называть еще и свой этнический язык, на котором знают сотню слов и песенку», — рассуждает он. Номинальные числа могут вводить в заблуждение: «знание чеченского, указанное в переписи, — это почти всегда свободное владение, а татарский — это нередко «учил в школе и могу прочитать вывеску», отмечает лингвист.

В 2010 году более 1,1 млн жителей России сообщили, что владеют украинским языком (это было седьмое место). В 2021 году уже только 627 тыс. респондентов указали это (девятое место), а родным языком украинский назвали только 295 тыс. человек. Здесь может быть много разных причин, в том числе то, что «ответ «украинский» кажется небезопасным», и то, что «этническое самосознание могло измениться», предполагает Пиперски.