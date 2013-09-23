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В.Матвиенко: Товарооборот РФ и КНР вырастет до 100 млрд долл. в год
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В.Матвиенко: Товарооборот РФ и КНР вырастет до 100 млрд долл. в год
Экономика, 23 сен 2013, 15:59
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В.Матвиенко: Товарооборот РФ и КНР вырастет до 100 млрд долл. в год
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что соглашение о российских поставках газа в Китай будет подписано до конца 2013г. На встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Дэцзяном она отметила, что это соглашение откроет новый этап во взаимоотношениях двух стран.
Фото: ИТАР-ТАСС

Напомним, что в начале сентября 2013г. Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) определили основные условия на поставку природного газа из России в КНР по "восточному маршруту". Соответствующее соглашение было подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем.

"Документ носит юридически обязывающий характер. Согласованы все основные условия предстоящих поставок российского природного газа на рынок КНР по "восточному маршруту": объем и сроки начала экспорта, уровень "бери или плати", период наращивания поставок, уровень гарантированных платежей, точка сдачи газа на границе, а также другие ключевые условия отбора газа", - отмечалось в сообщении Газпрома.

В.Матвиенко также особо отметила продолжающийся последние несколько лет рост объема поставок в Китай российской электроэнергии. По ее мнению, "сейчас уже пришло время для перехода от простой торговли электроэнергией к качественно более высокому уровню сотрудничества". В частности, речь идет о совместном строительстве на территории России генерирующих мощностей и межгосударственных линий электропередачи сверхвысокой пропускной способности.

"Договоренности на этот счет между "Интер РАО" и Государственной электросетевой компанией Китая имеются, надо их только быстрее реализовывать", - сказала она.

Председатель СФ отметила, что по итогам прошлого года объем взаимного торгового оборота России и Китая составил 87,5 млрд долл. Она добавила, что из-за сложной мировой ситуации в экономике в первом полугодии 2013г. темпы снизились, но незначительно. "Надеемся, что мы наверстаем и выйдем на планку, которую определили руководители наших стран: не менее 100 млрд долл. взаимного товарооборота", - сказала В.Матвиенко.

Теги: CNPC , Газпром , Китай , Матвиенко , Совет Федерации , газ
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