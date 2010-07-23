Прибыль Ford во II квартале выросла до 2,6 млрд долл.

Чистая прибыль американского автоконцерна Ford Motor Co. выросла во II квартале 2010г. на 14,6%, составив 2,6 млрд долл. Представленный компанией показатель приятно удивил аналитиков, ожидавших от компании куда более скромных результатов.

Увеличить прибыль второму по величине (после GM) автопроизводителю США удалось за счет восстановления авторынков по всему миру. Свою лепту внесла и более благоприятная курсовая разница, а также ценовая политика. Компания остается прибыльной пятый квартал подряд.

Выручка американского автогиганта выросла на 30,5% - до 35 млрд долл. (годом ранее - 26,8 млрд долл.). Компания также погасила долговые обязательства на 7 млрд долл. в течение отчетного квартала.

На фоне улучшения дел компания сделала благоприятный прогноз по прибыли до конца года. По оценкам руководства Ford Motor, дальнейшее восстановление спроса на автомобили и выбранная стратегия позволяют компании рассчитывать, что прибыль во II полугодии превысит результаты I полугодия (4,68 млрд долл.).

Компания Ford Motor появилась в 1903г. и с тех пор является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Автоконцерну принадлежит около 90 производств в разных странах (в том числе и в России), совокупный штат сотрудников составляет 213 тыс. человек. Компания выпускает автомобили под брендами Ford, Lincoln, Mercury и Volvo (этот бренд в ближайшей перспективе будет продан китайской Geely). Кроме того, Ford владеет 11% акций в японском автопроизводителе Mazda Motor.

Ford - единственный автопроизводитель "детройтской тройки", который обошелся без правительственной помощи в кризис. Его конкуренты - General Motors и Chrysler - вынуждены были пройти процедуру банкротства.