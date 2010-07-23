Прибыль Ford во II квартале выросла до 2,6 млрд долл.

Увеличить прибыль второму по величине (после GM) автопроизводителю США удалось за счет восстановления авторынков по всему миру. Свою лепту внесла и более благоприятная курсовая разница, а также ценовая политика. Компания остается прибыльной пятый квартал подряд.
Выручка американского автогиганта выросла на 30,5% - до 35 млрд долл. (годом ранее - 26,8 млрд долл.). Компания также погасила долговые обязательства на 7 млрд долл. в течение отчетного квартала.
На фоне улучшения дел компания сделала благоприятный прогноз по прибыли до конца года. По оценкам руководства Ford Motor, дальнейшее восстановление спроса на автомобили и выбранная стратегия позволяют компании рассчитывать, что прибыль во II полугодии превысит результаты I полугодия (4,68 млрд долл.).
Компания Ford Motor появилась в 1903г. и с тех пор является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Автоконцерну принадлежит около 90 производств в разных странах (в том числе и в России), совокупный штат сотрудников составляет 213 тыс. человек. Компания выпускает автомобили под брендами Ford, Lincoln, Mercury и Volvo (этот бренд в ближайшей перспективе будет продан китайской Geely). Кроме того, Ford владеет 11% акций в японском автопроизводителе Mazda Motor.
Ford - единственный автопроизводитель "детройтской тройки", который обошелся без правительственной помощи в кризис. Его конкуренты - General Motors и Chrysler - вынуждены были пройти процедуру банкротства.