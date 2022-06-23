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Военная операция на Украине ,  
0 

Молдавия и Украина восстановят железнодорожное сообщение

Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Молдавия и Украина восстановят железнодорожное сообщение между своими южными районами, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Молдавии.

«Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) — Басарабяска (Молдова) будет открыт этой осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдавии и Министерством инфраструктуры Украины по развитию железнодорожного сообщения», — говорится на сайте.

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Киев, Украина

В сообщении министерства отмечено, что благодаря железной дороге Молдавия сможет экспортировать/импортировать товары через украинский порт Измаил на Дунае, а Украина сможет наладить перевозки товаров в Молдавию и ЕС.

Стороны договорились, что Молдавия построит 1,2 км путей, а Украина — около 23 км.

В январе 2021 года президент Молдавии Майя Санду приехала на машине в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны договорились о строительстве скоростной автомагистрали между Киевом и Кишиневом. В рамках строительства они планируют возвести мост из Ямполя в Косэуць через Днестр.

Теги
Украина Молдавия Украинские железные дороги торговля инфраструктура

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