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Экономика ,  
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Власти запланировали ввод моратория на валютные нарушения для бизнеса

Правительство планирует ввести мораторий на применение административной ответственности за валютные нарушения, сообщили в Минфине. Предполагается, что он затронет ситуации, произошедшие по причине санкций
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Правительство планирует освободить российских экспортеров от ответственности за нарушения валютного законодательства в 2022 году. Такое заявление сделал замглавы Минфина Алексей Моисеев на круглом столе комитета Госдумы по финансовому рынку, передает корреспондент РБК.

«Cейчас правительством были разработаны поправки, я надеюсь, что они будут внесены на следующей неделе в Государственную думу и что Государственная дума успеет их принять, которые вводят мораторий на применение норм Кодекса об административных правонарушениях в части валютных правонарушений в тех случаях, если такие нарушения связаны с невозможностью исполнения. Причем не только к санкционным компаниям, но и в целом, потому что компания может показать, что платеж должен прийти, но не пришел. И тогда просто вводится мораторий до конца 2022 года», — пояснил Моисеев.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Согласно тексту проекта поправок, разработанных Минфином (есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с документом), мораторий предлагается ввести на период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года в отношении следующих частей статьи 15.25 КоАП, посвященной нарушениям валютного законодательства:

  • осуществление незаконных валютных операций (купля-продажа иностранной валюты, минуя банки, перевод денежных средств без открытия банковского счета и т.д.);
  • нерепатриация валютной выручки;
  • невыполнение обязанностей по исполнению или прекращению обязательств по внешнеторговому договору;
  • невозврат средств за неввезенные в Россию товары или услуги зарубежного поставщика.

ФТС выступила против моратория на штрафы за валютные нарушения
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Поправки должны были быть рассмотрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 20 июня, однако в последний момент были исключены из повестки, рассказал источник РБК. Против введения моратория ранее выступала ФТС. Бизнес, напротив, его поддерживает. Отменить до конца года ответственность за нарушения валютного законодательства для добросовестных резидентов, подпавших под действие обстоятельств, связанных с санкциями, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просил правительство еще в марте 2022 года. В письме к первому вице-премьеру Андрею Белоусову (есть у РБК) глава союза Александр Шохин указывал, что такое послабление снизит риски дестабилизации положения российских компаний.

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Законопроект о смягчении ответственности за валютные нарушения был принят Госдумой в первом чтении в апреле. Он сокращает размер административных штрафов за незаконные валютные операции с действующих 75–100% от их суммы до 20–40% и с 3–10 до 3–5% за нерепатриацию экспортной выручки по рублевым внешнеторговым договорам.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Валюта Минфин правительство экспорт

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