Британцам дали 100 дней на трату последних бумажных банкнот в £20 и £50

Банкноты заменят на полимерные: пластиковые купюры других номиналов выпускаются в стране с 2016 года. В Банке Англии новые банкноты называют более защищенными от подделок и более долговечными

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С 30 сентября Банк Англии выводит из оборота купюры в £20 и £50 (это около 1300 руб. и 3300 руб. соответственно по курсу Центробанка на 23 июня), сообщается на сайте регулятора.

«После этой даты бумажные банкноты номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов больше не будут являться законным платежным средством. Поэтому мы призываем всех, у кого они еще есть, использовать их или сдать на хранение в свой банк или почтовое отделение в течение этих последних 100 дней», — говорится в сообщении банка.

Бумажные банкноты потеряют статус платежных средств из-за их замены на полимерные купюры — они печатаются на тонкой полиэтиленовой пленке. В прошлом году Банк Англии выпустил полимерную банкноту номиналом £50 фунтов стерлингов с изображением ученого-математика Алана Тьюринга в честь его 109-летия, в 2020 году появились полимерные банкноты номиналом £20 с изображением художника Уильяма Тернера. Остальные номиналы в £5 и £10 также уже выпускаются в пластиковом виде.

По данным банка на конец мая — начало июня, в обращении остаются 314 млн бумажных 20-фунтовых банкнот стоимостью £6,3 млрд и 163 млн 50-фунтовых банкнот стоимостью £8,2 млрд. На купюрах в £20 изображен экономист Адам Смит, на купюрах в £50 — промышленник Мэттью Болтон и инженер Джеймс Уатт.

О начале постепенной замены бумажных денег на полимерные Банк Англии объявил в 2013 году. Первые банкноты нового типа представили в 2016 году: это были купюры номиналом £5 с изображением экс-премьер-министра Уинстона Черчилля. В 2017 году банк показал банкноты в £10 с изображением писательницы Джейн Остин.

«Замена наших банкнот с бумажных на полимерные в последние годы стала важным событием, поскольку это затрудняет их подделку и делает их более долговечными», — заметила главный кассир банка Сара Джон, обращаясь к британцам с просьбой проверить, остались ли у них последние бумажные фунты стерлингов.