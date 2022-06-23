Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:20
Германия повысила уровень режима предупреждения ЧС по газу Политика, 12:20
Черчесов опроверг информацию о переходе Дзюбы в «Ференцварош» Спорт, 12:14
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 12:12
Британцам дали 100 дней на трату последних бумажных банкнот в £20 и £50 Экономика, 12:06
МИД заявил о давлении Запада на Сербию из-за авиасообщения с Россией Политика, 12:05
Bloomberg узнал о «жестких предложениях» Катара для замены газа из России Экономика, 12:02
Хакеры «патриотической» группы Conti слили данные более 800 компаний Технологии и медиа, 12:00
Барриос вернулся в «Зенит» на фоне сообщений о планах заморозить контракт Спорт, 11:58
Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Pro, 11:52
Что нужно знать о сердце после 30 Стиль, 11:49
Роналду пообещал возместить ущерб из-за разрушенного его суперкаром сарая Спорт, 11:47
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:45
Первая помощь при инфаркте: что можно и нужно делать Стиль, 11:41

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Британцам дали 100 дней на трату последних бумажных банкнот в £20 и £50

Банкноты заменят на полимерные: пластиковые купюры других номиналов выпускаются в стране с 2016 года. В Банке Англии новые банкноты называют более защищенными от подделок и более долговечными
Фото: Matt Dunham / AP
Фото: Matt Dunham / AP

С 30 сентября Банк Англии выводит из оборота купюры в £20 и £50 (это около 1300 руб. и 3300 руб. соответственно по курсу Центробанка на 23 июня), сообщается на сайте регулятора.

«После этой даты бумажные банкноты номиналом 20 и 50 фунтов стерлингов больше не будут являться законным платежным средством. Поэтому мы призываем всех, у кого они еще есть, использовать их или сдать на хранение в свой банк или почтовое отделение в течение этих последних 100 дней», — говорится в сообщении банка.

Бумажные банкноты потеряют статус платежных средств из-за их замены на полимерные купюры — они печатаются на тонкой полиэтиленовой пленке. В прошлом году Банк Англии выпустил полимерную банкноту номиналом £50 фунтов стерлингов с изображением ученого-математика Алана Тьюринга в честь его 109-летия, в 2020 году появились полимерные банкноты номиналом £20 с изображением художника Уильяма Тернера. Остальные номиналы в £5 и £10 также уже выпускаются в пластиковом виде.

По данным банка на конец мая — начало июня, в обращении остаются 314 млн бумажных 20-фунтовых банкнот стоимостью £6,3 млрд и 163 млн 50-фунтовых банкнот стоимостью £8,2 млрд. На купюрах в £20 изображен экономист Адам Смит, на купюрах в £50 — промышленник Мэттью Болтон и инженер Джеймс Уатт.

Банк Англии показал новую 20-фунтовую купюру из пластика
Экономика
Фото:Bankofengland.co.uk

О начале постепенной замены бумажных денег на полимерные Банк Англии объявил в 2013 году. Первые банкноты нового типа представили в 2016 году: это были купюры номиналом £5 с изображением экс-премьер-министра Уинстона Черчилля. В 2017 году банк показал банкноты в £10 с изображением писательницы Джейн Остин.

«Замена наших банкнот с бумажных на полимерные в последние годы стала важным событием, поскольку это затрудняет их подделку и делает их более долговечными», — заметила главный кассир банка Сара Джон, обращаясь к британцам с просьбой проверить, остались ли у них последние бумажные фунты стерлингов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Глава школы «Сколково»: «Эти шесть ошибок вредят корпоративной культуре»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия
Статьи
Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Банк Англии фунт стерлингов купюры

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Банк Англии показал новую 20-фунтовую купюру из пластика
Экономика
Банк Англии показал новую пластиковую купюру в £10 с Джейн Остин
Финансы
77 лет на купюрах: как менялись портреты Елизаветы II на валютах 30 стран
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter