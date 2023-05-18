ЦБ усомнился в необходимости снижать цель по инфляции

Еще в 2021 году в России была возможность снизить цель по инфляции в будущем, но последовавший за этим кризис внес «существенные коррективы» в эти планы, следует из доклада ЦБ. Регулятор будет проводить дополнительный анализ

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Центробанк опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором проанализировал, стоит ли ему менять цель по инфляции, которая сейчас находится на уровне вблизи 4%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина еще в 2021 году говорила, что регулятор планирует провести обзор своей политики поддержания роста цен вблизи этой отметки. Изначально итоги этого анализа планировали опубликовать в 2022 году, но на фоне кризиса перенесли сроки.

Из доклада следует, что еще в 2021 году возможность снижения таргета была, но ситуация изменилась после начала специальной военной операции и введения жестких санкций. Банк России не уточняет однозначно, до какого именно уровня могла бы быть снижена цель по инфляции. «С одной стороны, оценки на данных до 2022 года показывают, что оптимальным для экономики России является уровень цели по инфляции около 1%», — пишет ЦБ.

Но с другой стороны, нужно также учитывать «степень доверия к денежно-кредитной политике, накопленный опыт таргетирования инфляции, волатильность цен, инфляцию в странах — торговых партнерах, сложность экономики» и другие факторы. Их анализ показывает, что по мере укрепления доверия к политике ЦБ и общего снижения инфляции «к 2021 году сложились условия для снижения цели по инфляции до 3%». Однако изменению таргета помешал кризис, следует из доклада.

«С учетом модельных оценок для российской экономики на конец 2021 года, анализа факторов выбора уровня цели по инфляции (в том числе в мире) сформировался потенциал для снижения уровня цели по инфляции в будущем. Однако события 2022 года, возросшая неопределенность внешних условий и начавшийся процесс структурной перестройки экономики могут потребовать более значительных сдвигов относительных цен на среднесрочном горизонте, что вносит существенные коррективы в оценку возможности снижения цели на текущем этапе. Поэтому оправдан дополнительный анализ и всестороннее обсуждение возможных сроков снижения уровня цели по инфляции», — констатирует ЦБ.

Цель по инфляции в 4% установлена с 2016 года. По состоянию на 15 мая рост цен в годовом выражении составил 2,3%, следует из обзора Минэкономразвития. Однако в ЦБ не раз предупреждали, что эти значения не отражают реальную ситуацию из-за эффекта высокой базы весны 2022 года, когда цены подскочили из-за начала специальной военной операции и ввода жестких санкций. Основной инструмент регулирования инфляции — ключевая ставка. Несмотря на замедление роста цен, она остается неизменной (7,5%) с сентября 2022 года — в конце апреля ЦБ решил не менять ее в пятый раз подряд.