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Власти предложили не привязывать пособия по безработице к МРОТ

Минтруд выступил против привязки пособий по безработице к МРОТ
Минтруд предложил отказаться от закрепления в законопроекте «О занятости населения» нормы о привязке размера пособия по безработице к МРОТ. Его величину по-прежнему предлагается ежегодно устанавливать решением правительства
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Министерство труда и социальной защиты выступило за отказ от идеи привязать размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Это следует из рабочей версии таблицы поправок ко второму чтению законопроекта «О занятости населения» (есть у РБК, подлинность поправок подтвердил источник, знакомый с текстом разрабатываемых изменений).

Поставить максимальный и минимальный размеры пособия по безработице в зависимость от МРОТ предлагает принятый в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Документ, который был одобрен Госдумой в середине марта, подразумевает приравнивание максимального размера пособия по безработице к МРОТ в первые три месяца выплаты и к 50% МРОТ во вторые три месяца выплаты. Минимальный размер пособия было предложено сделать равным 30% МРОТ. Дата второго чтения еще не назначена.

В таблице поправок указано, что Минтруд предлагает сформулировать норму следующим образом: «Пособие по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по безработице, <...> размер которых ежегодно определяется правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». «Положения статей законопроекта необходимо скорректировать, предусмотрев, что размеры максимальной и минимальной величин пособия по безработице гражданам устанавливаются не законодательным актом, а также определить субъект, который будет наделен соответствующими полномочиями», — следует из комментария к этой поправке. В качестве автора инициативы в рабочей версии документа обозначено правительство. РБК направил запросы в аппарат правительства и Минтруд.

В предложенном Минтрудом виде норма не вносит изменений в действующий порядок определения максимального и минимального пособия по безработице, кроме того, что нужно будет учитывать мнение РТК (комиссия, объединяющая правительство, профсоюзы и бизнес; координатором является вице-премьер Татьяна Голикова). Эти рамки ежегодно устанавливаются правительством, причем в последние два года (2022–2023 годы) они не менялись, несмотря на регулярное повышение МРОТ. Минимальный размер пособия составляет 1,5 тыс. руб., а максимальный — 12,7 тыс. руб. в первые три месяца поиска работы и 5 тыс. руб. в последующие три месяца.

Одновременно Минтруд поддержал положение законопроекта, которое предлагает в каждом конкретном случае размер пособия по безработице гражданам, которые до этого работали не менее 26 недель, устанавливать в размере среднего заработка по последнему месту работы, но не более максимальной величины, следует из рабочей версии поправок ко второму чтению. Сейчас таким безработным пособие начисляется в размере 75% от среднего заработка по последнему месту работы в первые три месяца и в размере 60% в последующие три месяца (также в пределах максимальной величины). Разница между 100 и 75% среднего заработка актуальна только для людей, которые получали очень низкую зарплату.

В 2023 году МРОТ находится на уровне 16,2 тыс. руб., что на 3,5 тыс. выше максимального размера пособия по безработице. По действующим правилам МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения и составляет 42% медианной заработной платы. Однако в 2023 и 2024 годах предусмотрено его исчисление «в особом порядке» исходя из темпов роста ПМ трудоспособного населения к предыдущему году, увеличенных на три процентных пункта.

«Во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — подчеркнула Голикова 19 мая на коллегии Минтруда.

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Причины нежелания привязываться к МРОТ

Привязку пособия по безработице к МРОТ не согласовал Минфин, сказал РБК один из участников дискуссии, добавив, что обсуждения продолжаются и совещания с профильной рабочей группой в Госдуме проходят в еженедельном режиме. РБК направил запрос в Минфин.

Тем, что минимальный и максимальный размеры пособия по безработице крайне невысокие, озабочены все, сказал РБК член рабочей группы Федор Прокопов. «Каким образом сделать так, чтобы не мотивировать людей к бездеятельности, но одновременно создать механизм повышения размера пособия хотя бы в привязке к размеру инфляции или МРОТ, ПМ — эта тема была затронута [на последнем заседании рабочей группы]», — подтвердил он. По его словам, есть понимание, что это требует дополнительных расходов федерального бюджета и поэтому такие механизмы должны обсуждаться с участием Минфина. «И депутаты, и правительство, и профсоюзы будут искать возможности решения этой застарелой проблемы с учетом возможностей бюджета», — отметил он. «Впрочем, то, что все останется как есть, — тоже один из вариантов», — резюмировал Прокопов.

По состоянию на март 2023 года уровень безработицы в России находится на историческом минимуме и, по прогнозу помощника президента Максима Орешкина, продолжит снижение относительно этого уровня в дальнейшем. К концу марта 2023 года официально зарегистрированы в качестве безработных в стране были 0,5 млн человек, а пособие по безработице получали 0,4 млн (данные Росстата).

Сколько составили расходы на выплату пособий по безработице в 2022 году, точно не известно, так как власти не раскрывали расходы в прежней детализации. Однако, по данным Счетной палаты, расходы по комплексу мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» составили около 63 млрд руб. В 2023 году на цели выплат пособий по безработице планируется направить 65,4 млрд руб., следует из закона о бюджете.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
занятость безработица пособие социальная защита
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