Орешкин анонсировал решение Путина по индексации соцвыплат на Госсовете

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На следующей неделе пройдет заседание Государственного совета по социальной политике, на котором президент России Владимир Путин примет решение по индексации социальных выплат. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин, передает «РИА Новости».

«На следующей неделе глава государства проведет Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — сообщил он.

В середине марта прошло совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов, на нем присутствовали президент Владимир Путин, члены правительства, полномочные представители президента и главы регионов. На нем Путин поручил изучить вопрос повышения социальных выплат, зарплат бюджетников и пенсий.

«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат <...>. Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства», — заявил президент. Члены правительства должны были предоставить соответствующие предложения до 20 апреля.

В середине апреля Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий, минимальной оплаты труда и прочих социальных выплат. Он напомнил, что недавно Минфин представил данные за первый квартал этого года, по результатам которого бюджет оказался в «рекордном профиците». «Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — сказал он.