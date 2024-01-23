Caixin Global узнало о планах суверенного фонда Китая сменить президента

Китайская инвестиционная корпорация (CIC) собирается назначить исполнительного вице-президента Лю Хаолина президентом вместо Цзюя Вэйминя, сообщили источники

Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) — китайский суверенный фонд — сменит президента, сообщает Caixin Global со ссылкой на источники.

По данным издания, CIC собирается назначить исполнительного вице-президента Лю Хаолина президентом и вице-председателем вместо Цзюя Вэйминя.

CIC — второй по величине фонд благосостояния в мире по объему активов под управлением, указывает Caixin. В январе 2023 года China Investment Corp. стал крупнейшим в мире суверенным фондом, сместив Фонд благосостояния Норвегии. К концу 2021 года CIC имел $1,35 трлн активов под управлением. В декабре 2023 года фонд сообщил о сокращении активов на $111 млрд из-за инвестиционных потерь в 2022 году. По состоянию на конец 2022 года объем активов составил $1,24 трлн по сравнению с $1,35 трлн в 2021 году.

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