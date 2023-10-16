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Экс-председателя совета директоров Bank of China арестовали за взятки

Экс-председателя совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ арестовали за взятки

Бывший председатель совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ арестован по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Ордер на арест банкира выдала Верховная народная прокуратура КНР. Лю Ляньгэ подозревается в коррупции, получении взяток и незаконной выдаче кредитов. Другие подробности дела, включая размер взяток, пока не приводятся. Отмечается, что Лю Ляньгэ арестовали «еще несколько дней назад».

В конце марта Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины (CCDI) объявила, что Лю Ляньгэ подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», не приведя подробностей.

Как в апреле писала газета Financial Times, в финансовом секторе Китая начались серии масштабных антикоррупционных проверок. В конце марта CCDI объявила, что проверит более 30 крупных государственных компаний. В их число входят China Investment Corp., Суверенный фонд благосостояния, Китайский банк развития, Сельскохозяйственный банк Китая и другие. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как Си Цзиньпин первым в истории переизбрался главой Китая на третий срок, отмечает CNN. Си в октябре пообещал, что партия углубит структурные реформы и «займется регулированием всех видов финансовой деятельности», пишет FT.

Теги
Китай Bank of China коррупция
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