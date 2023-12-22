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Умер автор модели экономического роста и нобелевский лауреат Роберт Солоу

Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу умер в возрасте 99 лет
Профессор Роберт Солоу получил Нобелевскую премию за свою теорию о том, что развитие технологий, а не увеличение капитала и рабочей силы было основной движущей силой экономического роста в США. Он умер в возрасте 99 лет
Роберт Солоу
Роберт Солоу (Фото: Wang Yiou / Zuma / Global Look Press)

Американский профессор Роберт Солоу, получивший Нобелевскую премию за разработку модели экономического роста, умер в возрасте 99 лет, пишет The New York Times со ссылкой на его сына Джона.

Солоу умер в четверг, 21 декабря, в своем доме в Лексингтоне (штат Массачусетс). Его сын не назвал причину его смерти.

Роберт Солоу родился 23 августа 1924 года в Бруклине в Нью-Йорке. После школы он поступил в Гарвардский университет, затем стал аспирантом в Колумбийском университете, потом работал в Массачусетском технологическом институте и Оксфордском университете.

До того как Солоу получил Нобелевскую премию по экономике (в 1987 году), он вместе со своим коллегой (тоже нобелевским лауреатом) Полом Самуэльсоном разрабатывал стиль экономического анализа Массачусетского технологического института, который, как отмечает NYT, стал «ведущим подходом во второй половине XX века».

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Исследования профессора Солоу по экономическому росту стали моделью, на основе которой другие экономисты делали свои исследования. «В течение столетия или более они просто «знали», что рост капитала и рабочей силы определяет экономический рост. Но профессор Солоу не смог найти данных, подтверждающих это предположение», — отмечает NYT. В итоге профессор пришел к тому, что развитие технологий, а не увеличение капитала и рабочей силы было основной движущей силой экономического роста в США.

«К моему большому удивлению, я обнаружил, что основным источником роста были не капиталовложения, а технологические изменения», — сказал профессор в интервью в 2009 году. В частности, по его оценкам, технический прогресс обеспечил 80% экономического роста США в XX веке. Позже он заявил, что Силиконовая долина стала подтверждением его теории.

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Впервые теория о том, что развитие технологий, а не увеличение капитала и рабочей силы было основной движущей силой экономического роста в США, была изложена Солоу в статье «Вклад в теорию экономического роста» (1956), а затем развита в работе «Технический прогресс и агрегативная производственная функция» (1957).

В целом теория Солоу раскрывает взаимосвязь трех источников экономического роста — инвестиций, численности рабочей силы и технического прогресса. Она также показывает, что норма сбережения (накопления) — ключевой фактор, определяющий уровень устойчивой капиталовооруженности (количество капитала в расчете на одного работника). Более высокая норма сбережения обеспечивает больший запас капитала, то есть прирост инвестиций, а значит и более высокий уровень производства.

Рост населения в теории Солоу — это также одна из причин непрерывного экономического роста в условиях устойчивого состояния экономики. Однако если рост населения не сопровождается увеличением инвестиций, то это ведет к уменьшению запаса капитала на одного работника.

Технический прогресс Солоу определяет как единственную основу устойчивого роста благосостояния. В то же время, согласно его теории, технический прогресс рассматривается как внешний (экзогенный) фактор экономического роста, а значит, не объясняет его.

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Нобелевская премия по экономике нобелевский лауреат
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