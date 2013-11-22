Офшоры обложат российскими налогами не раньше 2015г.

Минфин завершил разработку законопроекта о ратификации конвенции ОЭСР о помощи в сборе налогов. Другие антиофшорные законопроекты, в том числе о взимании налога на прибыль с иностранных компаний через введение понятия резидентства юридических лиц и о налогообложении контролируемых из России офшоров, все еще находятся в процессе согласования.

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Как сообщил замглавы Минфина Сергей Шаталов, они заработают не ранее 2015г., сообщает газета "Коммерсантъ".

В соответствии с принятым год назад планом законопроектной деятельности правительства к концу 2013г., Минфин должен был разработать порядок налогообложения нераспределенной прибыли иностранных контролируемых компаний, а также определить понятие "организация - налоговый резидент", обязав компании, формально зарегистрированные за рубежом, но имеющие основные активы и управление в России, платить налог на прибыль по законодательству РФ.

Законопроект на эту тему готовится, но с ведомствами не согласован, и его фискальный эффект не оценен. "Мы пока не знаем, сколько у нас таких компаний", - признался С.Шаталов.

По мнению руководителя налоговой практики Baker Tilly Tax Services Рустама Вахитова, введение определения резидентства по месту эффективного управления (по аналогии со многими странами Европы) может стать эффективной антиофшорной мерой.

Однако руководитель юридического департамента АКГ "МЭФ-Аудит" Иван Чемичев напоминает, что Россия связана почти 80 двусторонними соглашениями о налогообложении доходов. Тезис о том, что любой доход, полученный на территории РФ, должен здесь же и облагаться, может войти с ними в серьезное противоречие.

Изменение соглашений - длительный и трудоемкий процесс. Ведущий юрист налоговой практики Sameta Георгий Саркисьян считает, что инициатива о резидентстве "вполне рабочая", но возможные недостатки ее технического исполнения (к примеру, нечеткость формулировок закона) могут породить значимые налоговые риски для иностранных компаний.

Ранее аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил, что в последние три года происходит рост внешнеторговых операций с офшорными компаниями.

По его словам, объем оформленных товаров по таким внешнеторговым контрактам в 2010г. составил 242 млрд долл., в 2011г. - 305 млрд долл., в 2012г. - 321 млрд долл. При этом объем торговли с офшорными зонами в общем объеме внешнеторгового оборота РФ в I полугодии 2013г. составил 33,8%.

С.Штогрин также озвучил ряд мер, которые предлагает Счетная палата по деофшоризации экономики России. В их числе создание единого списка офшорных зон и введение "офшорного налога".