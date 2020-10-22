В правительстве отвергли идею возврата к советской модели медицины
Поднять финансирование всей медицины на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов и негативным последствиям из-за высокого неравенства среди российских регионов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве госполитику в сфере здравоохранения, авторам исследования о первой волне пандемии и антикризисной политике властей.
«Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине», — заявила вице-премьер, отвечая на вопрос, должна ли российская система здравоохранения быть страховой или необходимо вернуться обратно к бюджетной модели.
Авторы монографии «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», обобщающей хронологию пандемического кризиса в России, провели серию интервью с членами правительства и руководителями федеральных ведомств, в том числе с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром труда Антоном Котяковым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, вице-премьером Дмитрием Чернышенко и др. В исследовании задокументирован ход событий и антикризисных действий государства во время первой волны пандемии COVID-19. Аргументов для широкой критики властей у экспертов под эгидой РАНХиГС не нашлось.
Система всеобщего бюджетного нормирования из центра, действовавшая в СССР, и полная централизация ответственности с государственным планированием всех деталей, включая инфраструктуру медицинской помощи и кадровый состав, позволяла проектировать единые результаты, методы лечения и права доступа, но такая система «безумно дорогая», особенно в условиях значительного расслоения в экономическом развитии регионов, сказала РБК директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Разница между бюджетной обеспеченностью регионов отличается в разы. Если выравнивать, а централизованная модель предполагает выравнивание всей материально-технической базы и всех процессов внутри системы здравоохранения, никаких денег не хватит. Придется в более развитых регионах опустить, а в недоразвитых регионах все равно не поднять уровень здравоохранения», — полагает Попович.
В проекте федерального бюджета на ближайшие три года расходы на здравоохранение планируются на 2021 год на уровне 1% ВВП, что на 0,2 п.п. ниже, чем в 2020 году, в плановом периоде 2022–2023 годов они снижаются до 0,9–0,8% ВВП, отмечает Счетная палата в заключении на бюджет.
Если учитывать планируемые расходы всей бюджетной системы (федерального бюджета с учетом ФОМС и расходов регионов), то финансирование здравоохранения составит в 2020 году 3,4% ВВП, в 2021 году снизится до 3,2%, а к 2023 году опустится до 2,9%, подсчитали аудиторы. Расчеты приведены без учета страховых взносов в фонд ОМС, уплачиваемых регионами на неработающее население.