В правительстве отвергли идею возврата к советской модели медицины

Возврат в России к централизованному финансированию здравоохранения из бюджета приведет к негативным последствиям из-за неравенства регионов, уверена Татьяна Голикова. Надо устранять недостатки страховой медицины, считает она

Татьяна Голикова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Поднять финансирование всей медицины на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов и негативным последствиям из-за высокого неравенства среди российских регионов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве госполитику в сфере здравоохранения, авторам исследования о первой волне пандемии и антикризисной политике властей.

«Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине», — заявила вице-премьер, отвечая на вопрос, должна ли российская система здравоохранения быть страховой или необходимо вернуться обратно к бюджетной модели.

Авторы монографии «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», обобщающей хронологию пандемического кризиса в России, провели серию интервью с членами правительства и руководителями федеральных ведомств, в том числе с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром труда Антоном Котяковым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром здравоохранения Михаилом Мурашко, вице-премьером Дмитрием Чернышенко и др. В исследовании задокументирован ход событий и антикризисных действий государства во время первой волны пандемии COVID-19. Аргументов для широкой критики властей у экспертов под эгидой РАНХиГС не нашлось.

Система всеобщего бюджетного нормирования из центра, действовавшая в СССР, и полная централизация ответственности с государственным планированием всех деталей, включая инфраструктуру медицинской помощи и кадровый состав, позволяла проектировать единые результаты, методы лечения и права доступа, но такая система «безумно дорогая», особенно в условиях значительного расслоения в экономическом развитии регионов, сказала РБК директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Разница между бюджетной обеспеченностью регионов отличается в разы. Если выравнивать, а централизованная модель предполагает выравнивание всей материально-технической базы и всех процессов внутри системы здравоохранения, никаких денег не хватит. Придется в более развитых регионах опустить, а в недоразвитых регионах все равно не поднять уровень здравоохранения», — полагает Попович.